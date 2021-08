Vilalba destina 160.000 euros a la renovación de luminarias

El Concello de Vilalba destinará una subvención de 140.0148,90 euros, procedente del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, a la renovación del alumbrado público con luminarias de tecnología tipo led en Grupo La Paz y las calles Cidade de Viveiro y Rúa da Feira .

Este proyecto, que acaba de sacarse a licitación -el presupuesto total de los trabajos asciende 163.000 euros-, permitirá la renovación de un total de 183 puntos de luz repartidos en estas tres calles, lo que redundará en un ahorro energético "do 80%", explican desde el gobierno municipal, confirmando que además se rebajará "de forma considerable a contaminación lumínica e as emisións de CO2".

"É un paso máis na renovación do alumeado municipal, tanto no centro urbano como nas distintas parroquias, apostando pola tecnoloxía led para cumprir todas as recomendacións da Unión Europea e dar mellor servizos aos veciños", explica Luis Fernández, concejal de infraestructuras.

Este recuerda además que ya el pasado mes de abril el Concello de Vilalba licitó la renovación del alumbrado en la zona de Campo de Puente y en otras calles próximas, al igual que en este caso con una subvención del Idae.

"Entre os dous proxectos, o concello conseguiu máis de 280.000 euros, unha cantidade importante que nos permite afrontar estes investimentos", concluye Fernández.

PROYECTO ANTERIOR. El proyecto anterior, con un presupuesto de 175.000 euros, incluía la renovación del alumbrado en Campo de Puente, Rúa de Muras, Rúa de Foz, entorno de la estación de autobuses, Campo Redondo, Corvite, una parte de la Travesía Terra Chá y la rotonda del polígono. Además de sustituir las luminarias, estaba previsto cambiar los cuadros eléctricos, los soportes y las columnas deterioradas y realizar canalizaciones.