A igrexa e o cemiterio da parroquia vilalbesa de San Martiño de Codesido acolleron na tardiña deste primeiro venres de abril a sentida despedida a Jesús Manuel Purriños Rodríguez, un veciño da parroquia que un día marchou coma moitos outros na procura do seu destino, pero que sempre mantivo os lazos coa terra que o viu nacer.

Aos 84 anos, pechouse o ciclo da vida para unha persoa que traballou incansablemente para axudar a prolongar a doutros a través das doazóns de órganos, en xeral, e das de ril, en particular, así como a prol da mellora da atención e das condicións dos enfermos renais. As doazóns, defendía Jesús, envían "unha mensaxe seria e altruísta do que debe ser a solidariedade". E para visibilizar a necesidade de que se produzan avances, implicouse dende un primeiro momento na fundación da delegación en Lugo da Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer), da que formou parte da directiva e mesmo chegou a presidir, sempre implicado nas súas actividades e reclamacións.

Quería romper tabús e tendencias que situaban á provincia entre as que rexistraban menos doazóns e acadar máis dereitos para os enfermos renais, e sempre fixo o que estivo na súa man para logralo. A Jesús a enfermidade tocáballe de cerca, e quizais iso fíxolle ser máis consciente das moitas eivas a superar, pero dada a empatía que o caracterizaba, foi un paso máis alá, facendo súa a loita de moitos. Sempre ten que haber quen dea un paso adiante. E este vilalbés de corazón e lugués de adopción fíxoo cada día da súa vida. Descanse en paz.