Vilalba se despide del fucsia y el indie con más de 3.000 entradas vendidas

Después de una veintena de actuaciones, más de 3.000 entradas vendidas, varias modificaciones y una meteorología que, contra todo pronóstico, dio un respiro, Vilalba despide este domingo el FIV de la normalidad, donde las mascarillas brillaban por su ausencia, el metro y medio era un vago recuerdo y los abrazos al son de la música se dieron con más fuerza que antes de la pandemia.

El festival fucsia, que aprovechó el Día del Libro para repartir cientos de rosas rojas y obras premiadas en los certámenes del Concello vilalbés, tuvo el honor de ser el primero sin restricciones y eso se hizo notar en las ganas del público, que se entregó por completo a Baiuca y Viva Suecia, dos de los más esperados este .

Baiuca causó sensación entre el público. S.IGLESIA

No se quedaron atrás con Rufus T. Firefly, ni tampoco con Cupido, Rapariga DJ o Delafé DJ Set, encargados de bajar el telón del escenario Vibra Mahou FIV. Antes, y para calentar motores, la Praza da Constitución albergó una sesión vermú hasta las seis de la tarde amenizada por Fábrica de Espejos, Kokoshka, Saya y Russ.

Pero fue la Banda de Música de Vilalba la encargada de inaugurar la jornada y lo hizo por todo lo alto, al son de Bienvenidos, el himno de Miguel Ríos que hacía las delicias no solo de los fivers, sino también de los vilalbeses que no se pierden una de la banda.

"El concierto de la banda es siempre brutal», sintetizaba Javier López, un ribadense afincado en Oviedo que invitó a sus amigos a conocer un festival cuyos mayores atractivos son, en sus palabras, "Vilalba y la gente". "Volveremos el año que viene, y el siguiente, y el siguiente más», añadía, aunque «prefería estar en la plaza".

Con él coincidían otros, que apostaban por mantener el escenario principal en el centro de la localidad, lo que permitía "integrarse máis na vila", resaltaba Alberto Domínguez, que junto a su grupo de 16 integrantes de Vigo y Ribadeo, acude "desde que se fixo a segunda edición".

algunos de los muchos asistentes que portaron la tradicional rosa roja del Día del Libro. S. IGLESIA

Para muchos, venir al FIV es de obligado cumplimiento y algunos incluso compran la entrada sin conocer el cartel porque, como decía entre risas Javier López, "vas de bares por Vilalba y te tratan como si fueras su hijo, es increíble".

Otros veteranos, en este caso de Teixeiro, aterrizaban este sábado en el FIV con un claro propósito, "ver a Rufus e Viva Suecia", y otros diez llegados de Ourense, Pontevedra y Vigo no perdían la oportunidad de elogiar el FIV: "Que un concello como Vilalba teña un festival coma este e que aposte por este tipo de eventos é algo boísimo", decía Lucía Montáns en nombre de sus compañeros, que hicieron del albergue As Pedreiras su hogar por un fin de semana.

Y, como para gustos los colores, había quien se queda con este nuevo emplazamiento, como Andrea Rodríguez, de Lugo, que valora que haya dos escenarios y "tanto espacio". Ella llegó con sus amigas de Boiro, Santiago y Vigo que, como tantos otros, hicieron del FIV y de Vilalba la excusa perfecta para reencontrarse. También con la música en directo.