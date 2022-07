Juan Ramón Infante Vázquez, máis coñecido en Vilalba como Mon, marchou este sábado aos 71 anos de idade e amigos, familia e veciños despedirano o luns, ás 12.00, na igrexa de Santa María. A Mon chegoulle o momento, prematuro para todas aquelas persoas que o coñecían e o querían, de ir reunirse con Ana e quen sabe se tamén de comezar a repartir correspondencia divina, retomando o labor que o ocupou durante décadas por terras chairegas.

Seguro que se alguén lle preguntase a Mon, nunha desas conversas que lle gustaban, sempre cun sorriso erguendo o seu característico bigote e cun brillo pícaro nos ollos, que carta ou paquete lle gustaría entregar, algo tería que ver co fútbol. Co seu benquerido Rácing Club Vilalbés. Xa fosen as entradas para un partido, a cesta de Entroido ou calquera outra cousa que se terzase.

Hase notar a súa ausencia na rúa, no campo, na casa, pero a bo seguro que alá onde vaia, seguirá a parolar con ánimo e poida que mesmo lle dea por improvisar unhas gradas celestiais para ver algún que outro partidiño. E xa sabemos quen acompañará a Mon na porta. Verdade que alí estarás, Suso?