Vilalba da de comer al mejor chef

El agradecimiento en inglés 'Thank you for a fantastic meal!' -¡Gracias por una fantástica comida!- escrito en el bolsillo de una chaquetilla de cocinera es la prueba más valiosa que guardan los responsables y trabajadores del restaurante vilalbés Mesón do Campo para confirmar que lo vivido hace unos días no fue un sueño.

Lo que se presentaba como un servicio de comidas normal se convirtió en un momento en "una experiencia maravillosa", tal y como la define Elísabet Castro, sumiller y copropietaria del establecimiento, una vez que se dieron cuenta de que entre sus clientes se encontraba nada menos que René Redzepi, jefe de cocina del restaurante danés Noma, que recibió en cinco ocasiones, en los años 2010, 2011, 2012, 2014 y 2021, el reconocimiento de mejor restaurante del mundo según la prestigiosa revista británica Restaurant, que es la publicación de referencia en la alta cocina actualmente.

Redzepi se encontraba realizando el Camino de Santiago y a su llegada a la capital chairega hizo un alto en el recorrido para reponer fuerzas en el Mesón do Campo, restaurante incluido en la Guía Michelín desde 2012.

Pese a contar con una reserva hecha, Elísabet y el resto del personal tardaron en darse cuenta de que tendrían que atender al prestigioso chef, puesto que la petición de mesa estaba a nombre de otra persona.

"Al principio no lo reconocimos, nos parecía demasiado increíble que fuera él. Pero en cuanto lo vi mirando la librería que tenemos con libros de cocina, vimos que era verdad que estaba allí. Me preguntó si teníamos libros de alta gastronomía de Dinamarca y justo en ese momento coincidía que no. Fue muy fuerte", explica la empresaria vilalbesa.

Degustación. A la hora de sentarse a la mesa, Redzepi, que estaba acompañado por su jefe de pastelería, pidió "mucha verdura y carne de aquí" y mostró curiosidad especialmente por uno de los productos estrella de Vilalba: el capón. "Se interesó mucho por él. Preguntó cuál era la temporada, cómo podía hacer para comerlo, cómo se elabora y se prepara para comer...", relata Elísabet.

El interés del chef de "un picante que usamos en un guiso", las setas de la zona y otros productos gastronómicos chairegos centró la charla de sobremesa que mantuvo con los responsables del restaurante vilalbés. Castro lamentó que no pudiera quedarse mucho más tiempo, ya que "tenía prisa, ya que tenía que llegar a Santiago en dos días y tenía que descansar, ya que estaba haciendo una media de 40 kilómetros al día".

Aun así, René Redzepi tuvo tiempo para contemplar un cuadro de maestros de la gastronomía del siglo XX, elaborado en 2001, y en el que se encuentra la que es todavía el alma máter del Mesón do Campo, Teresa Vázquez, quien "alucinó" cuando supo para quién iba a cocinar.

"Se paró a mirarlo, preguntó dónde estaba mi madre y vio también que figura Ferrán Adriá y contó que en el año en que se hizo ese cuadro él estaba trabajando precisamente en El Bulli", recuerda Elísabet.

Pero si algo destaca de este encuentro entre amantes de la gastronomía fue lo accesible que se mostró en todo momento el chef.

"Fue majísimo, muy llano, muy amable. Dijo que había comido genial, que le encantó todo lo que le ofrecimos", añade Elísabet todavía muy emocionada, pese al paso de los días, por haber recibido en su local a un cocinero de tanta categoría, ya que cuenta con tres estrellas Michelin.

Además, algo le dice que no será la última vez que lo verá. "Yo intuyo que va a volver. Creo que volverá para comer el capón, lo cual creo que sería buenísimo para los productores", vaticina, mientras mira de nuevo con ilusión la chaquetilla de su madre, la cual pronto tendrá un lugar privilegiado expuesta en el restaurante.