Vilalba e Cospeito réndense ás letras de Pablo Nogueira e Xurxo Alonso

Vilalba e Cospeito réndense ás letras coa entrega da sexta edición do Premio Agustín Fernández Paz e a do sexto Certame Poético Torre de Caldaloba, que gañaron Pablo Nogueira e Xurxo Alonso respectivamente.

En dous actos cheos de creación literaria, amor pola lingua e impulso pola cultura, ambos concellos demotraron que os dous certames literarios, tan similares e tan diferentes ao mesmo tempo, son convocatorias consolidadas e con vocación de futuro.

Pola mañá foi o local social de Pino, en Cospeito, o que se converteu no epicentro das letras, neste caso da poesía. Rodeados das moreas de libros que conforman dende hai un ano unha biblioteca rural con moita vida, Xurxo Alonso recolleu o primeiro premio do Certame de Poesía Torre de Caldaloba por Non deixedes na mesa nin leite nin pan, unha distinción que xa alcanzara en 2019 e que supón un galardón de 1.500 euros e a publicación da súa obra.

Paulino Peña e Xurxo Alonso (segundo pola esquerda, respectivamente). C.ARIAS

"É un orgullo estar aquí e unha alegría grande", dixo o premiado, que destacou que son os concellos pequenos os que manteñen vivos este tipo de concursos. "Se eles deixasen de facelos, a metade dos poetas deixariamos de escribir", sentenciou, nun acto no que tamén estivo presente Paulino Peña, que acadou o segundo premio con Vaira e Cristal, que será tamén publicada.

"É un honor que seleccionaran este poemario", dixo o poeta, que xa obtivo tamén un segundo premio neste certame na primeira edición, en 2018.

O rexedor de Cospeito, Armando Castosa, que estivo acompañado pola edila de cultura, María José Paredes, e a presidenta da asociación de Pino, Inés Lozano, agradeceu a participación de máis de 30 autores este ano, así como o labor de Culturalia GZ e do xurado, composto por Armando Requeixo, Xosé Otero Canto e o último gañador, Maurizio Polsinelli, e anunciou que o 16 presentarán os últimos libros editados. "Imos seguir traballando para que este certame continúe vivindo moitos outonos máis", indicou o alcalde, que destacou que esta iniciativa trata de conservar tres tesouros: a Torre de Caldaloba, a creación literaria e a lingua galega.

Á última hora da tarde as letras foron as grandes protagonistas na capital chairega, onde o auditorio municipal acolleu a entrega do VI Premio Agustín Fernández Paz de narrativa infantil e xuvenil pola igualdade, que gañou Pablo Nogueira coa obra Ringo, memorias dun coello fedello.

O autor, que se mostrou agradecido e "eternamente emocionado", recolleu un galardón de 3.000 euros que inclúe tamén a publicación da obra por parte da editorial Xerais, que promove o premio co Iescha e o Concello de Vilalba.

"É un auténtico privilexio, unha honra e un momento moi especial para min porque eu son deudor da figura de Agustín Fernández Paz", dixo o premiado, que emocionou aos presentes cun discurso artellado en todos os títulos das obras do escritor vilalbés.

A obra de Pablo Nogueira, que foi seleccionada entre as 15 que se presentaron este ano, recibiu eloxios e incribles críticas dos promotores do premio, que falan dun libro "divertidísimo", "novidoso", que "cumpre coas expectativas e co legado de Agustín Fernández Paz", que "vén refrescar a literatura" e que "vai ter unha gran conexión cos lectores", segundo expresou nun vídeo o director de Xerais, Fran Alonso, e que "converte a Pablo Nogueira nun futuro referente da literatura infantil e xuvenil", en palabras de Manuel Bragado, que formou parte do xurado con Lois Pérez e Fina Casalderrey e que lanzou o reto futuro: un 17 de maio para Agustín Fernández Paz.

Marisa Barreiro, a presidenta do Iescha, falou da importancia de que a lectura se converta en hábito e invitou a soñar, "porque ler é soñar", e Marta Rouco, a alcaldesa de Vilalba, destacou a importancia de "poñer a cultura nas mans dos máis pequenos".

O acto, presentado pola xornalista local Carmen Hermida e no que estivo presente, xunto a outra familia, a filla de Agustín Fernández Paz, contou, como é habitual, coa participación da Asociación de Xordos de Lugo (Axorlu). Sobre as táboas, ademais de letras, tamén houbo espazo para a música e o baile, coas actuacións do grupo de pandeireteiras Lambe Lambe, da agrupación local Corredores de Sombra, da Escola de Movemento de Vilalba, de BMV Ensemble e do alumnado do IES Basanta Silva, que ofreceu varias pezas.