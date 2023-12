Vilalba contará con un PAI de 20 plazas en el bajo de la plaza de abastos

El Concello de Vilalba acaba de recibir la confirmación de la concesión de una subvención de 123.707 euros para poner en marcha un nuevo Punto de Atención á Infancia (PAI) que contará con 20 plazas para niños y niñas de cero a tres años. Este se instalará en el bajo de la plaza de abastos, en una parte que está sin acondicionar y al lado de la Unidad de Atención Temperá.

Este nuevo servicio busca dar respuesta a familias que se quedaron sin plaza para el presente curso en las dos escuelas infantiles que hay en el municipio -una de la red A Galiña Azul y otra, A Escoliña, municipal- y que iniciaron el pasado mes de junio los contactos con el Concello y también con el Gobierno autonómico para buscar una solución.

La alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, mantuvo varias reuniones también con los afectados y con la Xunta para "solicitar á consellería o incremento da prazas para nenos de cero a tres anos en Vilalba, que é unha competencia autonómica". "Pero o Goberno galego díxonos que a día de hoxe a única solución pasaba por solicitar a subvención para o PAI", añadió la regidora, al tiempo que señaló que la solicitud se realizó "en setembro".

"É unha boa nova que a Xunta de Galicia apoie o comezo deste novo servizo, pero hai que ter en conta que a subvención chegará para facer as obras de construción do PAI e que debe ser o Concello quen asuma despois a xestión e o mantemento", afirmó Rouco, que insistió en su argumento de que "os concellos non temos capacidade para asumir sempre competencias que non son nosas".

El gobierno local está trabajando actualmente en el proyecto para, a continuación, iniciar el proceso de licitación y adjudicación de las obras. Una vez que estén listas, la Xunta deberá otorgar la autorización de actividad, mientras que el Concello tiene que redactar y aprobar el reglamento del PAI.

"A subvención temos que xustificala antes de decembro de 2024. É difícil que o PAI poida estar funcionando para comezar o curso 24-25, pero esperemos que estea listo canto antes", afirmó Rouco.

Oferta: 116 plazas entre las dos guarderías

La falta de plazas en las escuelas infantiles es un problema recurrente en Vilalba y lo volvió a ser este año cuando más de 25 familias se quedaron fuera de la lista de admitidos en las dos guarderías que hay actualmente en la capital chairega y que suman 116 plazas: 74 en la de A Galiña Azul y 42 en la municipal, A Escoliña. Esto motivó que los afectados se juntaran para buscar opciones, pidiendo que se ampliaran estas plazas o que se habilitara un PAI.



Varios aumentos



La primera guardería que se abrió en Vilalba, en 1997, se quedó pequeña con el paso del tiempo, lo que motivó que la Xunta construyera una nueva, a escasos metros, con el doble de plazas. El centro de A Galiña Azul entró en funcionamiento en diciembre de 2012, pero pronto resultó también insuficiente. Por ello, en marzo de 2017, volvió a abrir sus puertas la escuela municipal.