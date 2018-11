Vilalba conmemora o centenario da primeira asamblea das Irmandades da Fala

A proxección dun audiovisual sobre as Irmandades da Fala e unha conferencia de Ramón Villares Paz déronlle forma a primeira das dúas xornadas que acolle Vilalba para conmemorar o Centenario da I Asamblea das Irmandades da Fala.

A presentación destes actos tivo lugar hoxe vernes na casa da cultura da capital chairega e correu a cargo da presidenta do Iescha, Marisa Barreiro, entidade organizadora xunto ao Consello da Cultura Galega, e de Agustín Baamonde Díaz, alcalde do Concello de Vilalba, que colabora con esta iniciativa.

Os actos teñen continuidade este sábado, día 17, a partir das 10.30 horas, cunha mesa redonda na que se falará da figura do político e escritor vilalbés Lois Peña Novo, cofundador da entidade en Vilalba. Interveñen Uxío Breogán Diéguez, Alberte Currás Gato, Emilio Insua López e Manuel Roca Cendán.

O grupo de guitarras do conservatorio da capital chairega, Pizzicato Trío, ofrecerá un recital ás 12.00 horas, música que servirá de introdución para a conferencia de Encarna Otero Cededa As mulleres e as Irmadandades da Fala.

Os actos, aos que está previsto que se sume a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco, despediranse ás 14.00 horas na Rúa Valeriano Valdesuso, cunha ofrenda floral no monolito que conmemora o centenario da constitución das Irmandades da Fala en Vilalba.