Vilalba celebra la II Feira do Libro Vilalé los días 3, 4 y 5

La Praza da Constitución de la capital chairega acogerá los días 3, 4 y 5 de junio la segunda edición de su Feira do Libro Vilalé, que contará con un amplio programa de actividades abierto a todos los públicos.

En esta ocasión, la cita se organizará conjuntamente entre el Concello de Vilalba y la Federación de Librarías de Galicia, un acuerdo en que se pactó "ter a presenza do maior número posible de escritores e escritoras locais", según explicó Antía Rama, la concejala de feiras y mercados, quien recordó las buenas sensaciones de la primera edición.

"Foi un éxito e contamos que nesta ocasión aínda será mellor, xa que non temos as restricións do 2021 pola pandemia e o feito de organizalo coas librarías permítenos contar cun programa máis diversificado", añadió, indicando que participarán en la iniciativa Tótem, Pedreira, Cortizas, Andel, Carlin, Paperix y Pergamino, además de entidades como el Iescha, la biblioteca de Vilalba o la Deputación de Lugo.

La actividad arrancará el viernes con una propuesta municipal que repite. A Festa das Primeiras Letras, que ya se organizó en la primera Vilalé, buscará promover la lectura y la socialización en gallego de niños de cero a seis años, a través de dos actuaciones infantiles: O tranvía Leonardo, de Fantoches Baj, y A máquina do tempo, de Teatro Ghazafelhos.

Este año, la escritora vilalbesa Luz Airado, que acaba de publicar su obra Instintos, se encargará de leer el pregón en la jornada inaugural.

Además de Airado, pasarán por la Feira do Libro de Vilalba otras autoras locales como Antía Yañez, Cecilia Fernández Santomé o María Xosé Lamas. Y presentarán o firmarán sus ejemplares Marisa Vidal Collazo, Róber Cagiao, Juan Galán, Xesús Rábade Paredes o Brenda Mondelo.

El horario de la cita será de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Habrá talleres durante los tres días y un 10% de descuento en la adquisición de libros.