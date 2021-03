Vilalba busca datas alternativas para o FIV

O Concello de Vilalba descartou a celebración do FIV no mes de abril e valora xa novas datas para conseguir manter a edición de 2021, logo de que a pandemia obrigara a suspender a do ano pasado.

Segundo se indica nun comunicado, o Concello está a facer "todos os esforzos por conseguir manter a edición de 2021 nunha nova data, cun formato adaptado a actual situación sanitaria na que se garantice a seguridade sanitaria como prioridade máxima".

Desde o goberno municipal búscase unha data alternativa ao entender que o festival "debe ser un impulso para a recuperación económica da vila" e de sectores moi perxudicados pola pandemia como son "o turismo, a cultura e a hostelería". As novas datas daranse a coñecer "próximamente".