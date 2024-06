Vilalba arranca temporada estival con piscinas nuevas

Tras abrir al público el fin de semana con una jornada de puertas abiertas, las nuevas piscinas del área recreativa de A Madalena, en Vilalba, tuvieron este sábado su puesta de largo con la inauguración oficial, a cargo de la alcaldesa, Marta Rouco, y el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que destacaron que estas instalaciones promocionarán la capital chairega "como destino turístico e de lecer".

"Con estas piscinas, veciños e visitantes poderán gozar dunha nova oferta de ocio para todas as idades, que serve ademais para impulsar e poñer en valor este espazo natural", destacó Rouco, convencida de que el nuevo complejo "terá un importante efecto chamada á hora de promocionar Vilalba, xa que ofrece unha proposta de ocio, de calidade, familiar e en contacto coa natureza".

Descubrimiento de placa en las piscinas. C.Arias

"O de hoxe é un día moi especial, xa que cumprimos ademais co compromiso de ofrecer este complexo a todos os nosos veciños e veciñas antes do comezo do verán", concluyó Rouco.

El presidente de la Diputación, José Tomé, mostró su satisfacción por "cumprir a palabra dada" y poder inaugurar unas instalaciones "magníficas" que "amplían as posiblidades de ocio da Chaira".

"Este proxecto vai ser un antes e un despois en Vilalba", aseguró Tomé, y recordó que la Diputación destinó a este complejo algo más de 800.000 euros. "Somos o Concello dos concellos, un Concello grande que colabora cos concellos da provincia para que poidan ofrecer mellores servizos públicos ou acometer proxectos que non poderían levar adiante en solitario", destacó, en un acto en el que hubo música en directo a cargo de Carolina Rubiroso Trío.

Los horarios

Tras estos días de puertas abiertas las piscinas abrirán en horario de 12.00 a 20.00 horas y el acceso tendrá un coste de 2,5 euros para menores, de tres años a 14, y de 3,50 a los mayores de edad. Los bebés entrarán gratis.