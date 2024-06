Vilalba aposta polas malas herbas cunha nova liña de infusións autóctonas

"A min, dáme mala herba". Esa foi unha das principais conclusións ás que chegou a xerente da empresa Champivil de Vilalba, Luz Divina Castelo, logo de empezar a estudar as súas propiedades durante a pandemia.

"Sempre tiven 'migrañas', e naquel momento intensificáronse, así que intentei buscar remedios caseiros coas prantas autóctonas", explica a vilalbesa, que logo dunha fonda investigación levou a teoría á práctica creando as súas propias infusións na casa con decenas de herbas e prantas consideradas desbotables e inservibles para a maioría da xente.

Con prantas 100% naturais e autóctonas

E así, despois de "moitas mesturas", a xerente de Champivil decidiu sacar rendibilidade aos seus "experimentos" a través dunha liña de infusións realizadas con prantas 100% naturais e autóctonas de Lugo, que xa están dispoñibles online na súa páxina web.

"É a primeria vez que vendemos o noso produto directamente ao consumidor", afirma Castelo, que leva anos especializada en cogomelos, grelos e estrugas dende Champivil.

A liña, baixo o nome de 'Lugo Natural', inclúe catro infusións diferentes: Siente Lugo, San Froilán, Lu-Gría, Detox e Froitos do Bosque.

A xerente con algunhas das herbas que comercializa. C.F.R.

"Galicia conta con materias primas excepcionais"

"O dente de león aquí haino por onde non o queres, na costa pasa o mesmo coa cola de cabalo, e a xente non se dá conta de todas as propiedades que aportan", afirma Castelo, que di que a día de hoxe as infusións tráense maioritariamente de Perú e China, pero que Galicia conta con materias primas "dunha calidade expecional perfectas para facer as nosas propias".

Por este motivo, dende Champivil apostan por mirar cara atrás e recuperar producións de diversas especies. "Recuperamos unha rosa autóctona de aquí, con pouco perfume, pero cun aroma moi agradable, e ademais é comestible", asegura a responsable da empresa cheirega, que explica que nas zonas rurais, os pétalos das rosas sempre se empregaron como alimento, polo que "cómpre continuar co legado que nos deixaron".

Infusións para todos os gustos e males

A súa gama de infusións, entre as que tamén inclúe algunhas herbas a granel, están compostas por cánabo, rosas, cardo, hipérico, sauco, caléndula e lavanda, entre outras. Algunas contan con propiedades que axudan a facer mellor as dixestións, outras teñen son moi boas para eliminar toxinas e mesmo para reducir a ansiedade.

"Cando nos doe o estómago tomamos unha manzanilla, pero non sabemos moito máis. Nós buscamos que a xente aprenda a consumir infusións e saber o que toma realmente", sostén a xerente de Champivil, que explica ademais que moitos aínda confunden as infusións co té, polo que "é necesario dar a coñecer as súas cualidades e a forma de tomalo".

No caso das infusións, a vilalbesa recomenda ferver a auga soa entre 90 e 100 graos e logo engadir as herbas durante dez minutos para que o consumidor poida nutrirse de todas as propiedades.

Como autónoma, Luz Divina sostén que "é preciso estar sempre activa", polo que ela sempre busca novos proxectos, tendo como base a agricultura tradicional, esa que lle inculcaron os seus pais e os seus avós, esa da que ela "trema" e se sente tan orgullosa.

"Eu son a terceira xeración da empresa, pero os tempos cambiaron moito, por iso hai que darlle unha volta a todo", di a xerente, que empeza a súa xornada ás seis e media da mañá e remata cara a noitiña, porque "aquí hai que estar seguido se queremos facer as cousas ben", pero tamén porque recoñcece que, para ela, "desfrutar do campo é un agasallo, e síntome afortunada polo que teño".