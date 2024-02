Vilalba adjudica por 10,4 millones el SAF, que atiende a más de 300 vecinos

La corporación municipal de Vilalba celebró este miércoles un pleno extraordinario y urgente para aprobar la adjudicación del contrato de prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cuyo valor estimado asciende a 10,4 millones de euros por dos años, prorrogable a uno más, y a través del que se atiende en la actualidad a un total de 311 vecinos y vecinas.

El único punto de la orden del día de una sesión que se resolvió en apenas cinco minutos salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno, formado por PSOE y Vilalba Aberta, y del Partido Popular, mientras que el BNG optó por la abstención, que justificó incidiendo en su deseo de que las empresas locales pudiesen optar a este tipo de contratos.

Por su parte, desde Vilalba Aberta recordaron que sacar adelante este contrato, "o máis importante" del mandato, no habría sido posible sin haber aprobado previamente los presupuestos, mientras que la alcaldesa, Marta Rouco, incidía en la necesidad de convocar este sesión de urgencia para agilizar los trámites y que la empresa adjudicataria, que es la misma que ya se estaba responsabilizando de la prestación del servicio, empiece el nuevo contrato el próximo 1 de marzo.

La regidora municipal concretó además que, en la oferta más valorada -se presentaron un total de cinco propuestas- y por lo tanto elegida, el importe de la adjudicación es de 20,18 euros por hora, "un céntimo menos do prezo por hora licitado".

Rouco incide en que el SAF es el "servizo e contrato máis importante do Concello" y que, pese al importante desembolso que supone, "non se pode deixar de prestar". De atender a esos más de 300 beneficiarios se responsabilizan un total de 143 auxiliares de ayuda a domicilio que cubren las 14.700 horas mensuales que tiene asignadas Vilalba.

"Estanse prestando todas as horas que temos concedidas e aínda que quixeramos prestar máis, non temos os recursos", precisa la alcaldesa, que detalla también que, aunque en grado tres no hay lista de espera, si existen demandantes en el resto de las modalidades de este servicio, para el que Vilalba también recibe una asignación de 50.000 euros a través del plan único de la Diputación de Lugo con el objetivo de ayudar a sufragar el SAF de libre disposición.

"As políticas sociais e a atención a maiores e dependentes son prioridades para o goberno local, por iso esta adxudicación é tan importante para Vilalba", concluye la regidora municipal, que califica el SAF como "un piar básico" de su acción de gobierno.