Vilalba acolle unha decena de actos nas primeiras Xornadas Rosalianas

O Concello de Vilalba, a Nova Poesía Guitirica (NPG) e o Instituto de Estudos Chairegos (Iescha) promoven ao longo deste mes de febreiro unha decena de actos de todo tipo dentro das primeiras Xornadas Rosalianas, unha iniciativa para "facer valer e visibilizar a figura" de Rosalía de Castro a través da implicación "do tecido asociativo da vila" e a "colaboración fructífera entre distintos eidos", tal e como destacaron este venres na súa presentación na casa da cultura da capital chairega.

Nela estiveron presentes a concelleira de cultura, Vanesa Siso; Luz Airado e Pilar Maseda, poetas de NPG, e Marisa Barreiro, presidenta do Iescha. "Recibimos a proposta destas dúas entidades e levamos traballando uns meses, co obxectivo de darlle o seu lugar a Rosalía, máis alá desa visión máis romantizada, como pioneira do feminismo e co seu peso nas letras galegas", apuntou Siso.

O programa comezará o venres 11 coa inauguración, ás 20.00 horas, na sala de exposicións do auditorio municipal da mostra Rosalianas, da pintora e escultora muxiá Viki Rivadulla. Un dos principais actos será ao día seguinte, cun relatorio de Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, ás 12.00 horas na entrada do auditorio.

A continuación, ás 13.00, será a inauguración do parque Rosalía de Castro, un espazo entre as rúas do Calvario e Rouco Varela ao que se lle dá o nome da poeta galega tras aprobarse no pleno de decembro a proposta presentada polo Iescha.

"Quero agradecer que nos convidaran a participar nisto, foi importantísimo confluír para sacar adiante estas Xornadas Rosalianas, que non había. E agradecer tamén aos colectivos políticos, ao PSOE e a Vilalba Aberta, que o parque leve o nome de Rosalía", indicou Marisa Barreiro.

Os actos continuarán o venres 18 ás 18.00 horas co espectáculo infantil de monicreques A viaxe de Rosalía. O sábado 19, ás 12.00 será o recital de poesía As Rosalías sementan pensamentos, con once poetas de NPG e o acompañamento musical de BMV Ensemble. Pola tarde, ás 20.30 e no auditorio, actuará Corredores de Sombra.

O Día de Rosalía, o 23, o alumnado dos institutos Basanta Silva e Peña Novo e da Escola de Movemento farán varias representacións, ás 18.00 no auditorio, onde o venres 25, a partir das 20.00 horas, lerase un manifesto, a cargo da escritora Beatriz Maceda e haberá un concerto do grupo Ialma. A entrada para os actos no auditorio é gratuíta e pode reservarse en www.entradasvilalba.es.

A isto únese a iniciativa Poemas Pendurados das Farolas, da NPG e que chega este ano tamén a Vilalba, con versos dedicados a Rosalía. Ademais, a biblioteca repartirá flores de papel reciclado e colocará unha mostra bibliográfica.