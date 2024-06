Vilalba acolle un cuso de apicultura en San Simón da Costa

A área de Rural, Mar e Mocidade de Vicepresidencia da Deputación de Lugo inicia esa fin de semana en Vilalba un programa de formación en apicultura que chegará tamén a outros seis concellos ao longo dos vindeiros meses e que estará impartida pola Casa do Mel de Goente (As Pontes).

"Trátase dun programa que ofrece formación en diferentes aspectos de interese para apicultoras e apicultores, desde a mellora do rendemento das producións melíferas ata fórmulas de manexo para protexer as abellas autóctonas da velutina", explicou o deputado Daniel García na presentación desta iniciativa, que xurde "da colaboración e o diálogo coas entidades representativas do sector".

A proposta serve ademais para complementar outras actuacións desenvolvidas nos últimos meses como por exemplo o ciclo de xornadas técnicas sobre a velutina realizado en Barreiros, Lugo, Samos e Carballedo.

Tres tipos de formación

Este novo programa consta de tres tipos de cursos: de iniciación, con catro días de duración; de selección e cría de raíñas, con seis xornadas formativas; e de manexo para loitar contra a velutina, con dúas sesións.

Todos os cursos contan cunha parte teórica e outra práctica e as persoas interesadas en inscribirse ou en solicitar máis información poden contactar coa Casa do Mel no correo electrónico [email protected] ou no teléfono 661.00.36.16.

Os cursos

Vilalba

Cría de raíñas con abella autóctona. Organizado coa colaboración do Concello de Vilalba e da asociación de apicultores Serra da Craba, para que se leven a cabo terá que haber un mínimo de dez inscritos e o número máximo de prazas é de 20. Será os días 22 e 23 de xuño e 4 e 5 de xullos, en horario de 9.00 a 14.00 horas; e tamén o 1 de xullo, de 14.00 a 21.00 horas. Escola da Pedragosa de San Simón da Costa.

O Valadouro

Formas de manexo na colmea para a loita contra a velutina. Do 29 ao 30 de xuño, de 9.00 a 14 horas. Casa da cultura.

Xove

Cría de raíñas con abella autóctona. Os dias 6, 7, 16, 18 e 19 de xullo, de 9.00 a 14 horas. Casa da Cultura.

Ferreira de Pantón

Formas de manexo na colmea para a loita contra a velutina. Será o 13 de xullo, en horario de mañá e de tarde. Comunidade de Montes de Ferroedo.

Muras

Iniciación á apicultura. Fixado para os días 20, 21, 27 e 28 de xullo, de 9.00 a 14 horas. Local Municipal de Carelle.

Cría de raíñas con abella autóctona. Será os días 3, 4, 13, 15 e 16 de agosto, de 9.00 a 14 horas. Local Municipal de Carelle.

Cervo

Formas de manexo na colmea para a loita contra a velutina. Fixado para o 14 e 15 de setembro, de 9.00 a 14 horas. Museo do Mar de San Cibrao.

Mondoñedo

Formas de manexo na colmea para a loita contra a velutina. Os días 23 e 24 de setembro, de 9.00 a 14 horas. IES San Rosendo.