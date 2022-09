Vilalba acoge el 18 la I Copa Ibérica Femenina de taekwondo

Los clubs Jansu y Biosbardos organizan el domingo 18, en colaboración con la federación gallega y el Concello de Vilalba, la I Copa Ibérica Femenina de taekwondo, el primer evento en España en el que solo participan mujeres, tanto deportistas como entrenadoras y árbitras.

El campeonato, que será en el pabellón de la capital chairega a partir de las 11.00 horas, contará con premios individuales y por equipos, recibiendo 300 euros el conjunto que más puntos haga.

"Este ano vai ser un campionato pequeniño, porque coincidiu mal polas datas, pero para o que vén cambiaremola a ver se hai máis participación e tamén temos a promesa do presidente da federación para unha maior colaboración e promoción deste evento", explicó Juan Carlos Quintana, del club Jansu de Vilalba.

La prueba, para las categorías cadete y júnior, también tiene un ambito solidario, ya que se recaudarán fondos para la asociación Foxg1 España, para investigar sobre un síndrome raro que afecta a uno de cada 30.000 niños, que afecta en gran medida al desarrollo del cerebro y causa discapacidades físicas y cognitivas graves y que solo se investiga en EEUU.

En la presentación del campeonato estuvieron la alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro; Juan Carlos Quintana, del Jansu; Esperanza Meilán, vicepresidenta de la federación; Montse Silva, de la asociación Foxg1 España, y Gabriel Rodríguez, de GRD Ingeniería y patrocinador (otro patrocinador, el principal, es Mahou).

La regidora vilalbesa por su parte destacó que se trata de un evento que "ten unhas connotacións especiais, que é realzar a presenza da muller no eido do deporte". "Non é discriminar a presenza de deportistas masculinos, senón visibilizar que a muller pode facer calquera disciplina deportiva e facer un chamamento a toda a sociedade para acadar unha igualdade efectiva e real", afirmó Veleiro.

En la misma línea se manifestó la vicepresidenta de la Federación Galega de Taekwondo, que recordó que este deportes "sempre foi moi inclusivo" pero que había "xente que pensaba que non era para mulleres". "Nunca tivemos ningún problema de discriminación, pero eramos moi poucas", indicó Esperanza Meilán.

Participantes de nivel

En la I Copa Ibérica Femenina que se va a celebrar en Vilalba participará también María Bautista Maestre, árbitro internacional y juez en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y Conchi Martínez Domínguez, galardonada este año como mejor árbitro nacional de técnica por la federación española.