La formación asamblearia Vilalba Aberta emitió este viernes una comunicación de urgencia para "esixir a inmediata comparecencia do alcalde e o seu goberno", así como informar de la "petición en firme de dimisión " para ellos, tras el fallecimiento del joven vilalbés en la nave de compraventa de Sancovade, "o mesmo desguace que o alcalde asegurara non necesitar de ningún tipo de licenza por parte do Concello ao non albergar xa actividade algunha".

Su edil y portavoz, Modesto Renda, recordó que en el mes de octubre la formación advirtió de la "situación de absoluta irregularidade relativa ao cambio de actividade" tras la venta de los terrenos y la nave donde estaba la antigua empresa de prefabricados de Sancovade. Entonces pidieron la comparecencia de Agustín Baamonde, que "recoñecía que o novo uso dos terreos non constaba como tal no arquivo municipal".