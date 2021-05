Vilalba Aberta pedirá las analíticas del agua de la traída de mayo

Vilalba Aberta censura "a pasividade" del gobierno municipal ante la problemática del agua de la traída, que en los últimos días volvió a salir "completamente turbia e presentaba un forte cheiro", provocando las quejas de los vecinos.

Por ello, el portavoz de la formación asamblearia, Modesto Renda, anunció que solicitará la remisión de las analíticas del mes de mayo al completo, así como un informe de los sistemas de filtrado y potabilización.

"O ciclo da auga en Vilalba non é acorde ás necesidades da veciñanza e as pésimas condicións do abastecemento súmanse ao mal funcionamento da depuradora, namentres o equipo de goberno segue sen ofrecer solucións do mesmo xeito que acontecía cos gobernos do PP en pasadas lexislaturas", manifestó Renda.

Mostró además su "indignación" al conocer "de primeira man" el relato de algunas familias y negocios afectados. "Non se pode consentir que se vexan na necesidade de elixir entre comprar garrafas para cociñar e lavarse ou facelo na mesma auga turbia que, iso si, cobraranlles igualmente a prezo de auga limpa", dijo.

Por ello, además de "esixir garantías no relativo á salubridade dos depósitos", Vilalba Aberta volverá a llevar a pleno la creación de un fondo de compensación, con el objetivo de subvencionar el cobro de los recibos de los vecinos "toda vez que, se non se actúa, o problema volverá repetirse".