Vilalba Aberta denuncia os impagos ás traballadoras do servizo de limpeza escolar

Vilalba Aberta pide a comparencia da alcaldesa e do edil de servizos en pleno para que dean explicacións sobre a situación do servizo de limpeza dos colexios e das instalacións municipais. Responsabiliza ao goberno local dos "impagos posteriores ao vencemento do último contrato" e asegura que as traballadoras están nunha situación "absolutamente límite" xa que esta circunstancia se prolonga "dende os catro aos sete meses", dependendo de cada caso.

Dende a plataforma asamblearia critican o "inxustificable" retraso no proceso de licitación do contrato, do que "depende que as traballadoras cobren, toda vez descartada a xestión pública", din, lembrando que o goberno do PSOE optou por manter o modelo de xestión privada herdado do goberno do PP.

Vilalba Aberta lamentou tamén a "pasividade e desidia" do Concello de Vilalba na aprobación da relación de postos de traballo municipal (RPT).