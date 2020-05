Vilalba Aberta denuncia una campaña difamatoria contra el edil Modesto Renda

La formación asamblearia Vilalba Aberta denunció Este martes una campaña de difamación contra el edil Modesto Renda y mostró públicamente a través de un comunicado su “incondicional apoio” a su portavoz municipal y actual socio de gobierno del PSOE en el Concello de Vilalba -es el responsable de las áreas de turismo y comercio-.

Vilalba Aberta emitió el comunicado después de que el propio concejal vilabés utilizase las redes sociales este domingo para defender su honorabilidad ante lo que definieron como “unha campaña de difamación en forma de ataques persoais”, que se propagó por aplicaciones de mensajería instantánea en los últimos días pese a que parte de un problema personal del concejal vilalbés con una expareja hace ya varios años y por el que cuenta con varias sentencias judiciales absolutorias.

Renda, en una carta abierta a los vecinos, relata que debido a la misma “calumnia” se vio obligado en su momento a apartarse “voluntariamente pero en contra da miña vontade” de distintas formaciones políticas, como Anova y En Marea, y se centró en la política local. “Aí comecei a asumir que o "todo vale" da política e que na cousa pública unha soa palabra pode chegar a truncar unha vida por completo era certo”, explica.

Vilalba Aberta, que lo apoyó como candidato en las municipales, lo respalda ahora frente a una “intolerable campaña en forma de bulo vía Whatsapp que dende o pasado xoves se orquestou a nivel local co único obxectivo de danar a honorabilidade de Renda e con ela a de Vilalba Aberta, afectando indirectamente á do conxunto do goberno municipal”, expresan desde la plataforma asamblearia, al tiempo que recalcan que se reservarán “o exercicio das accións xudiciais pertinentes”.

Tanto Renda como la propia formación vilalbesa dejan claro que debido a la Ley de Protección de Datos no pueden hacer pública ninguna acción o documento con respecto a esta campaña de difamación y recuerdan que “calquera acusación/difamación contra a persoa de Modesto Renda e/ou que atente contra a honorabilidade de Vilalba Aberta é susceptible de constituír un delito contra a honra (inxurias e calumnias) que pode resultar penado con penas de prisión e/ou graves sancións económicas”.