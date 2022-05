O Museo do Castro de Viladonga vestiuse este sábado de gala para celebrar a Noite dos Museos, unha xornada de portas abertas que serviu para achegar estas instalacións a todo aquel que o desexase mentres reinaba o ambiente festivo. E non de calquera festa, senón daquelas verbenas dos anos 40 e 50 que o grupo lugués Oxeito se encargou de recrear a través do espectáculo Verbena galega d'antes.

Gardas con capa e tricornio, un cura e incluso o alcalde coa secretaria, que se encargaron de dar o pregón para arrancar esta particular festa, foron algúns dos personaxes que se pasaron por Viladonga no día de este domingo, no que tampouco faltaron a taberna, a música a ritmo de xota e os bailadores, ataviados como se de hai 70 anos se tratase.

Antes, uns 40 integrantes do grupo local Os Valuros xa se encargaran de poñer a súa nota musical e, tras o remate da súa actuación, arrancaron a bailar. "Estanos encantando, parece sacado dunha película, pero a contorna tamén axuda", dicían desde un grupo de asistentes chegados de Lugo e da Fonsagrada, ademais de Castro de Rei, ao tempo que observaban o discorrer do baile.

Durante toda a tarde, que rematou coa música barroca ofrecida pola formación Afecto y Desdén, os presentes no recinto do museo castrexo tamén deron marcha atrás no tempo grazas a Xotramu, cuxos integrantes acudiron á chamada da cita cargados de xogos de toda a vida, desde os zancos ata o aro, pasando polos sacos ou o zambombazo.

E para repoñer forzas, a Noite dos Museos –promovida pola Secretaría Xeral de Cultura, en colaboración coa Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga e o Concello de Castro de Rei– rematou con petiscos, bebidas e queimada para todos os presentes, cos que se puxo o broche de ouro a esta máis que esperada volta. "Levabamos dous anos sen facela, pero é unha actividade que está moi afianzada. Facémola desde 2005", lembraba o domingo a directora das instalacións, Elena Varela, ao tempo que Pili Iglesias, organizadora do evento, destacaba a "función social" do museo. "É un punto de encontro e de celebración, un xeito distinto de dalo a coñecer", concluían.