Viladonga: a historia gardada nas pedras

"Entrando, na mesma Eira Grande do castro e na man dereita, había un pozo con catorce escalóns moi ben feitos, coma os dunha casa... por eles botabamos a rolar as pedras e escoitabamos o retumbar de dentro do burato, dábanos medo pasar máis aló da luz". O historiador Felipe Senén López recompilou moitos relatos sobre o Castro de Viladonga, entre eles este recordo de infancia dun veciño, unha testemuña que cobra especial relevancia a raíz dun dos últimos e importantes achados nas escavacións impulsadas pola Xunta e desenvolvidas por Terra Arqueos no xacemento de Castro de Rei: un alxibe no nordeste da croa.

"Es la primera vez que se encuentra en un recinto principal", explica o arqueólogo e director da campaña, Miguel Ángel López Marcos, que concreta que se trata dun gran depósito duns 150 metros cúbicos, cunhs oito metros de altura dende o punto máis baixo ao máis alto.

"Estuvo en uso, hubo un derrumbe, se hizo la muralla y se volvió a usar", contreta o arqueólogo, que precisa que a estrutura vai moito máis alá dunha utilización puntual ou de carácter familiar, xa que é unha "obra comunal", na que se escavou "roca viva", perforando o chan e habilitando un sistema de acceso a través dunhas escaleiras "fundamentales para la limpieza y el mantenimiento del aljibe". Ao seu carón tamén se sacou á luz outra estrutura asociada ao alxibe, cuxo cometido está por determinar, se ben é probable que logo se reaproveitase como vivenda.

Ademais de axudar a contextualizar o castro, o alxibe gardaba no seu interior outro achado significativo polo difícil que é atopalo en Galicia pola acidez do solo: restos óseos. "Se encontraron bastantes huesos, puede que de suidos -unha especie de porco- y de ovicápridos", precisa López Marcos.

Á espera da datación que poidan ofrecer estes ósos e outros restos recollidos nesta campaña, si se pode precisar que o alxibe foi construído antes da muralla que pecha a croa, xa que esta se sustenta sobre un dos lados do depósito, unha proba máis, igual que as diferentes tipoloxías das vivendas, da longa ocupación de Viladonga, que podería rondar os 800 anos: dende os século II ou mesmo III antes de Cristo -tense localizado algún resto que podería remontar a historia do xacemento a esa época- ata o V ou o VI despois de Cristo. E en moitos deses séculos, conviviron cos romanos.

Desa primeira ocupación tamén ofreceron probas as escavacións desta campaña. Reescavouse a chamada casa grande, unha céntrica construción, o que permitiu localizar pedras fincadas que apuntan a existencia de cabanas de estrutura vexetal, previas ás de pedra. "Es una de las pocas veces que se ha podido constatar la existencia de estas cabañas", apunta o arqueólogo, imaxinando unha paisaxe sen as vivendas de pedra de Viladonga, quizais a "que verían los que hicieron el aljibe".

Desa evolución construtiva tamén dá conta a terceira área de actuación desta campaña, o sistema defensivo. Traballouse no foso e na segunda muralla, onde se localizaron as escaleiras de acceso e restos dunha torre, que sucedería a outra anterior, aledaña e máis pequena, e que estaría destinada a controlar o acceso á croa. A zona, no exterior da croa, á dereita, será visitable cando se coloquen varandas de protección.

Miguel Ángel López avanza que sería interesante no futuro seguir indagando nestas construcións defensivas, aínda que lle dá prioridade á consolidación do alxibe, que esperan poder levar a cabo na próxima campaña: "No es urgente por seguridad, pero hay que hacerlo", apunta, facendo fincapé en que precisamente foi a seguridade, ou máis ben a falta dela, a que levou a facer os descubrimentos.

Inicialmente, estaba previsto realizar outras actuacións nesta campaña, mesmo estaban marcadas as áreas de actuación, pero producíronse derrubamentos tanto na zona do alxibe coma na da muralla que, por cuestión de urxencia, levaron a modificar o proxecto.

Coma as anteriores, esta intervención, financiada pola Consellería de Cultura con fondos Feder, permitirá coñecer un pouquiño máis dos castrexos e da súas historias, conservadas entre as pedras do Castro de Viladonga.