Lleva al frente del restaurante Montero de Vilalba unas tres décadas. Por eso, Manuel Montero tiene claro que, si gobernara, mejoraría las condiciones del pequeño empresario.

¿Cuál sería su medida estrella en caso de que llegara a ocupar la presidencia de la Xunta?

Creo que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas deberían tener más apoyo dentro del sistema que hay actualmente, para poder facilitar las gestiones y que haya más rapidez a la hora de poder hacer inversiones y el papeleo. Los políticos ven las cosas muy a lo grande, centrándose en grandes proyectos, pero el país se sostiene gracias a un autónomo que tiene otros dos trabajadores a su cargo o una pyme con ocho empleados... con toda esa gente.

¿Cree que el crecimiento económico pasa por las pymes? ¿Cómo lo potenciaría?

Hay tal cantidad de cosas que cambiar a nivel empresa para poder crecer... Por ejemplo, el Iva de la luz, que lo pagamos a un 21% y creo que es una exageración. Las pymes están muy apretadas, con toda la subida de costes que tenemos, la cual no podemos repercutir toda en los precios al cliente. Hay que dar facilidades para poder invertir, también a aquel que quiera hacerlo en el rural. Hay mucha burocracia y mucha gente que no quiere trabajar.

¿A qué se refiere?

Hay mucha gente que puede trabajar, pero no quiere, prefiere cobrar una paga. Muchos autónomos tenemos problemas inmensos para encontrar mano de obra, no solo en la hostelería. Pondría una mayor vigilancia a esas personas que cobran ayudas y no hacen nada, pudiendo trabajar, o mueven la economía sumergida. Un país lo levanta la gente que trabaja.

¿Acudirá a votar el próximo 18 de febrero?

Sí, es mi deber. Siempre voté, es un derecho que tengo. Cada uno que tome su decisión y luego que salga el mejor.