Os Xubilosos de Muimenta: A vida, sobre as táboas

Diante da casa de Pepe e de Dominica, Pepe está sentado afiando unha fouciña e Dominica anda por dentro. Chega Herminio: "Boas tardes, Pepe. E parece que te atopas con ánimo pra ir rozar, ou? Porque ós toxos non creo que vaias coller". "Non, se Dios quere. Teño botado ben horas no monte e ti tamén. Vaia o demo con todo! Vou ver se corto catro silvas para entreterme e para ter algo limpo arredor da casa", responde Pepe.

Así comezou, máis dunha trintena de veces e nos máis variados escenarios -a estrea fora, con dous pases porque non collía a xente, no centro médico de Muimenta-, a peza teatral Unha noite de ruada, a única que presentaron sobre as táboas os 15 actores e actrices dos Xubilosos de Muimenta, escrita e dirixida, e máis dunha vez tamén actuada, por Xosé Manuel Carballo e Samarita Canto. E así volverá comezar este sábado na Igrexa Vella de Muimenta, onde a asociación Aquilino Iglesia Alvariño, á que pertencía o grupo, e Xotramu recuperan unha gravación que se fixera da obra no auditorio de Caixa Galicia de Lugo en xuño de 2002.

"Estaba en cinta e pasouse a DVD para que non se perdese", explica Quico Darriba, de Xotramu, detallando que quixeron recuperala "para que quede o recordo, porque ían a moitos sitios e tivera moito éxito". Tanto que, sabendo que se quería proxectar antes da pandemia, houbo quen preguntou por ela, segundo di Paula Francos, de Aquilino Iglesia Alvariño. Cre que será emotivo para as familias dos Xubilosos, pero igualmente significativo para todos, porque contribúe "a poñer en valor as persoas maiores" e porque todos se acordan con cariño da obra.

Mesmo ela, unha nena daquela, se acorda de cancións ou de como o seu amigo José lle axudaba á súa avoa Encarnación, quen non sabía ler, a memorizar un guión que "presenta unha esfolla do millo e, con esa desculpa, contábanse contos e había unha parte moi bonita ao final, cantaban romances ao son da gaita e do acordeón e bailaban, ás veces tamén o público", lembra Samarita Canto, de quen partira a idea en 2001.

"Fun mestra, pero sempre me gustou traballar coa xente maior, pola súa constancia e polo seu esforzo", di a codirectora, que xunto a Carballo lles propuxera aos maiores que botaban a partida nun local social en Muimenta a posibilidade de facer teatro. E aceptaron o reto de subir ás táboas e seren eles mesmos, sen selos.

"A primeira vez que se leu, tardamos unha hora e media", lembra, detallando a dificultade que supoñía para quen falaba galego a diario ler na súa lingua, pois só lles ensinaran a facelo en castelán. A segunda, no mesmo tempo xa se pasou varias veces e despois chegarían catro anos de éxitos e un milleiro de anécdotas ata despedírense dos escenarios nas Xornadas Interxeracionais de Cabreiros (Xermade).

Viaxe a Barcelona

"Os ensaios xa eran festas, había viño quente e galletas e o interese que poñía esta xente, a constancia e os valores...", conta Samarita, que lembra especialmente a "ilusión" da viaxe a Barcelona, compartida co grupo de música tradicional Os Valuros e con funcións en Lallagosta e no Centro Gallego de Barcelona: "O encaixe entre grupos con tanta diferencia de idade foi unha marabilla, foi unha viaxe moi bonita", recorda.

O elenco orixinal, que tiña de 68 a 80 anos, formábano -na foto, na que tamén está Carballo, saen de esquerda a dereita- Remedios, Placer, Encarnación, Digna, Divina, José, Dominica, Eufemia, María, Perfecto, Herminio, Pepe, Rosendo, Patricio (acordeón) e Cándido (gaita). Mais houbo algún cambio. A viaxe a Barcelona supuxo a incorporación de Claudina: "Sinaláronme co dedo e así entrei, no canto dunha señora que enfermou; ela non podía ir, e eu se non vou daquela, xa non iría", rememora quen xa antes axudaba a montar ou coa escenografía, toda achegada ou feita por eles: "Eu levara la, millo, unha cesta...".

Claudina. RUS

"Pasábase moi ben, José Manuel (Carballo) era unha divindade e todos eran moi bos compañeiros, era un gran grupo e foi unha pena que se acabase", conclúe Claudina, que responde con rotundidade á pregunta de se volvería: "Siii".

Se polas ganas e polo que lles gustaba fose, tamén os octoxenarios (case nonaxenarios) Pepe e Dominica volverían sen dubidalo. Sentados trala mesa da cociña, teñen diante unha carpeta na que gardan as cousas importantes. Dentro dela, folletos, candaseu guión ou o listado manuscrito por Pepe co que levaba conta dos lugares onde actuaban. Fóra dela, os moitos e bos recordos que conservan daquela época.

"Falouse, viñeron Samarita e Carballo, xurdiu e foi como namorarse... e aí fomos un día e outro día...", din. "Eramos dos que máis texto tiñamos", detalla Pepe, que aínda lembra algunhas das súas liñas. "Poñía o papel na mesa e facendo o caldo estudaba, tivémosche moito que facer, non era unha broma... pero pasámolo moi ben, estabas sempre con aquela cousa e charlamos e cantamos e fixemos de todo", debulla Dominica.

Pepe e Dominica, co material que gardan. C. PÉREZ

E é que case cada función retribuía o esforzo feito. Encantáballes "ir actuar e que houbese ben xente, que nos aplaudisen", ri Pepe, que lembra que, coma todos artistas, fronte a esa sensación de "arrasar en todos os sitios", tamén se enfrontaron a un auditorio case baleiro en Friol. Fora unha excepción, pois a súa mellor publicidade foi o propio público: "Corríase a voz, íase sabendo dunhas parroquias a outras, dicían que o pasaran ben", relata Pepe.

A pregunta ao baixar do escenario, segundo di Samarita, era sempre a mesma: "E cando volvemos?". Volvedes este sábado, ás 17.00 e ás 21.00 horas, cunha chocolatada entre medias, aínda que en realidade nunca marchastes.