Llevar cerca de 25 años compitiendo en gimnasia rítmica es algo que está al alcance de muy pocas personas. Al gusto por este deporte y las ganas que se le pueden poner, hay que sumarle respetar mucho el cuidado físico en una disciplina tan exigente y toneladas de pasión por lo que se hace. Todo esto lo cumple la vilalbesa Tania Gayoso, que con 27 años aún mantiene sobre el tapiz la ilusión con la que empezó en este mundo, cuando apenas contaba con cuatro años.

Empezó en la escuela municipal de Vilalba y en poco tiempo despuntó. En solo dos años su entrenadora, Ana Iglesias, la subió de nivel y pasó a formar parte también del club Violeta de Baamonde. Esa misma temporada compitió en el Gallego en individual y se llevó su primera medalla, un bronce. Y desde entonces llegaron muchas más.

Es, tras Deborah Mineli Pereira, del Quicela de Monforte, que afronta ahora una segunda etapa en la rítmica, la gimnasta más veterana en activo y todo un referente a nivel gallego. Una condición que ha conseguido a base de esfuerzo y trabajo, pero también de una forma de entender este deporte que le ha dado un sello único. Proclamarse tres veces consecutivas campeona autonómica en la categoría máster es la prueba de ello.

"Este ano non o esperaba", asegura Tania, al tiempo que reconoce que el cambio de código este año —al empezar nuevo ciclo olímpico— le ha beneficiado al volver a darle más peso a la parte artística.

"Levaba varios anos facendo pelota e este ano cambiei a mazas, que nunca as fixera en individual, así que xa saín da miña zona de confort. Ademais, este ano había moitas rapazas que viñan de competir en federado, con moita flexibilidade e máis horas de adestramento ca min. Así que fun mentalizada de que había xente máis preparada e que non pasaba nada. Eu só quería que me saíse a miña parte", explica.



Expresar no tapiz é máis difícil, pero é a miña esencia e o que quero conseguir. É do que se vai acordar o xuíz tras ver tantos exercicios

Por ello, este año puso un empeño especial en asegurar la ejecución de las dificultades y apostar por una coreografía muy artística y estética. "Quería transmitir, expresar, que é o que me caracteriza. A flexibilidade e a elasticidade é algo que se o traballas acabalo facendo, pero transmitir é máis difícil e é a miña esencia, é o que quero conseguir, porque sendo xuíz é do que te vas acordar cando levas tantas horas vendo exercicios. Fíxome moi feliz que, no Galego, veu unha adestradora doutro club a felicitarme polo bonita que era a coreografía e penso que as xuízas tamén o valoraron, así como a seguridade que transmites no tapiz, que é algo que che dan os anos", asegura.

Y es que el hecho de que la federación gallega decidiera hace unos años crear la categoría máster es lo que favoreció que Tania pudiese seguir compitiendo. "Agora ves ximnastas doutras idades no tapiz. As nenas que veñen detrás non teñen esa expectativa de deixalo cando te vas estudar fóra como recordo ter eu cando estaba no instituto. A federación viu que pode haber futuro en ximnastas máis veteranas e sacou esta categoría, porque eu non poido competir con rapazas de 15 anos. A nivel de madurez e experiencia estás moito mellor, pero de flexibilidade e forma física non", reconoce, al tiempo que cree que esta apuesta de la federación es para que mujeres adultas "poidan desfrutar" compitiendo en rítmica.

FUTURO. Esta gimnasta vilalbesa tiene claro que va a seguir entrenando y compitiendo "mentres poida". "Non imaxino o momento de pensar en deixalo. Non é o deporte en si, senón todo o que me rodea. A miña adestradora para min éo todo, se non fora por ela non sei onde estaría. Respectou a parte de cuidar o meu corpo, non forzar, e tamén me aporta moitísimo a nivel psicolóxico. Axudoume a desfrutar e ese momento de saír de competir do tapiz e abrazarme a ela é o mellor. Despois de tantos anos, é unha filosofía de quererse, de cariño, de familia..., non só con Ana, senón tamén con Paula (su hermana), Yaiza (su sobrina) e as miñas compañeiras, e iso dá moita paz", afirma Tania.

Su trabajo como profesora de infantil le permite tener tardes libres para entrenar individualmente por su cuenta. "En conxunto é máis difícil para darnos xuntado todas, un caos!", asegura entre risas.

Aunque no sabe cuándo colgará las punteras, sí tiene claro que su futuro pasa por seguir vinculada a la rítmica. Quiere renovar el carné de jueza y sacarse también el curso de entrenadora. "Teño moitísimas ganas. Daríame moita pena non facer algo relacionado cando deixe a ximnasia", avanza esta deportista vilalbesa, que desprende por sus poros la belleza y la verdadera esencia de este deporte.

Palmarés

Amplia presencia en podios gallegos

Tania Gayoso se proclamó cuatro veces campeona gallega individual, una de pequeña y tres consecutivas en máster. Además, fue segunda otras dos veces —la última, en máster, pese a haberse quedado en blanco al principio del ejercicio, el cual improvisó casi entero— y tercera en su primera vez en un Gallego.



Conjuntos

También cuenta con una amplia experiencia en equipos, siendo lo más destacado, en categoría sénior, las tres clasificaciones para el campeonato de España federado, una de ellas tras quedar terceras. "Foi a medalla que máis ilusión me fixo", dice. Ya en categoría máster, el conjunto del Violeta lleva cuatro años proclamándose campeón gallego.