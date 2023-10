Una victoria para dedicar

El Rácing Vilalbés afronta este domingo, a partir de las 12.30 horas, en el estadio municipal de A Magdalena su enfrentamiento contra el CD Covadonga, equipo recién ascendido también a Segunda RFEF tras quedar campeón del grupo asturiano de Tercera la pasada campaña.

Y lo hace tras dejar atrás una semana muy complicada para el club rojiverde, tras conocerse el pasado lunes la noticia de la repentina muerte de Manolo Lamas, que llevaba más de dos décadas como delegado en la entidad y más de 15 años con ese cargo en el primer equipo, donde compartía banquillo al lado de su hijo, Simón Lamas.

"Foi un pau moi grande, unha pena, nadie contaba con ter que despedirnos tan pronto de Manolo, unha persoa humilde, traballadora, que sempre se preocupou polos xogadores, sempre atento como delegado, sempre dándoo todo polo equipo", recuerda Diego López, capitán del Vilalbés.

Reconoce que el partido de este domingo será "emotivo, e por momentos complicado", pero que hay que "sacar o dolor adiante e seguir, para que o Rácing Vilalbés siga paso a paso e el se sinta orgulloso do club, dos xogadores e de que sigamos loitando, mellorando, triunfando e defendendo as cores do escudo". "El, desde onde estea, síguenos animando e apoiando e iso é o que nos ten que motivar. Esperamos brindarlle unha dedicatoria especial, dedicarlle a vitoria", afirmó López.

Para ello tendrán que superar al Covadonga, actual colista con solo un punto, frente a los nueve de los chairegos. "Ninguén contaba con levar dúas vitorias e tres empates en cinco xornadas. Sabiamos que a Liga era moi igualada, pero seguimos coa dinámica do ano pasado e do play off, coa xente motivada e enchufada e a afección apoiando. Cantos máis puntos se fagan agora, mellor, porque o obxectivo principal é manter a categoría", dijo el lateral.

Respecto al rival de este domingo, López pide no confiarse por los números que maneja hasta ahora, porque "nesta categoría non te podes fiar de ninguén", por lo que asegura que el equipo debe mentalizarse "en afrontar cada partido como se fora contra un gran rival", con la confianza de poder conseguir hoy la primera victoria como local en Segunda RFEF.

Respecto a la convocatoria, el Rácing Vilalbés recupera respecto a la semana pasada a Álex Santomé y a Javi Varela, mientras que es duda Javi Rey, que en la anterior jornada dio los tres puntos al marcar al Arandina en el minuto 95.

Rácing Vilalbés: Álex Santomé, López, Kiko, Nathaniel, Luis Castro, Make, Uzal, José Varela, Pablo Rey, Álex Pérez y Christian.