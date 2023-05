Víctor Carrera: "Ver tanta xente no Chao é unha satisfacción grande"

Víctor Carrera naceu na Ponte de Outeiro (Castro de Rei) hai 37 anos. Casou coa súa muller e coñeceu Ribeira de Piquín, un lugar que lle fascina e onde é o presidente do CD Rodeo dende hai oito anos. Ademais, ten unha empresa de servizo técnico de caldeiras, Revical Sat.

Este sábado 13 celebran a VII Festa da Troita en Ribeira de Piquín con algunha novidade.

Si, este ano realizaremos as actividades de sempre, pero engadimos unha comida campestre para todo o mundo. Ademais, os asistentes poderán gozar por vez primeira de xogos populares.

Agardan unha boa afluencia?

A previsión é dunhas 130 persoas. Serán 70 pescadores, que participarán nos concursos de lance e de mosca seca, que terán lugar ao longo dos coutos de Vilarmide e de Ribeira de Piquín.

Seguro que algún acudirá atraído polo churrasco...

Efectivamente (ri). Pola noite, despois de todo o día, no que tamén haberá música, sesión vermú, xantar de irmandade e trofeos, ofreceremos unha churrascada gratis para todos os que veñan ao Chao de Pousadoiro.

Que supón para un club de pesca como o Rodeo organizar este tipo de citas ano tras ano?

É un orgullo. Debemos agradecer moito ao Concello, que pon todo da súa parte para axudarnos, así como a todos os que colaboran edición tras edición. Somos unha localidade pequena, pero cun potencial tremendo que hai que aproveitar.

Persoalmente, que é o que máis goza da Festa da Troita?

O feito de ver tanta xente no Chao e o ambiente que hai durante todo o día. É unha satisfacción moi grande.

Que outras actividades levarán a cabo no futuro?

En principio, en xuño celebraremos o campionato de mosca. Vén xente de toda España durante toda unha fin de semana. Valoraremos organizar máis eventos, calquera socio pode propoñer ideas. Non descartamos nada para seguir medrando. Por exemplo, comentouse a opción de facer unha feira de pesca e caza.

Leva pescando dende os nove anos. Participará vostede nos concursos?

Non podo. Nese día hai moito que organizar xunto aos meus compañeiros, David e Cuíñas, para que todo vaia ben.

"Gústame o fútbol, pero deixeino agora polo pouco tempo do que dispoño (...) Xoguei en equipos da zona como o CD Castro, a SD Rioaveso, a SD Muimenta ou o Meira FC"

Agarda seguir moitos anos como presidente do club?

Ben é certo que teño pouco tempo, pero estou tan a gusto que aguantarei todo o que poida co obxectivo de seguir facendo este tipo de eventos e situando Ribeira de Piquín no mapa.

Que significa para vostede o CD Rodeo?

Moito. Non levo demasiados anos, pero foron intensos. Hai algo especial para min aquí. Os ríos, o contorno, o trato dos veciños... Sinto unha conexión moi especial e por iso quero seguir.

Que lle achegou a pesca á súa vida?

Deume moitas cousas, entre elas destaco o feito de coidar o medio ambiente e o respecto pola natureza. E, tamén, todas as vivencias con xente que se converteu en grandes amigos.

Que outras afeccións ten Víctor Carrera?

Gústame o fútbol, pero deixeino agora polo pouco tempo do que dispoño. Estou metido en varios proxectos e non me chegan as horas. Xoguei en equipos da zona como o CD Castro, a SD Rioaveso, a SD Muimenta ou o Meira FC, onde levaba varias tempadas.