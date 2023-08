O avión, ese xigante con superpoderes que nos fai vivir unha sensación semellante a atravesar por unha cápsula do tempo e aparecer na outra punta do mundo en cuestión de horas. O medio de transporte máis seguro que existe, pero que aínda así representa un gran medo para moitos. Outros, en cambio, soben nel e gozan da experiencia soñando co lugar ao que van ou lembrando as vivencias de onde volven. Hai, como en todo, mil maneiras de vivilo.

Paula Lombardía, natural de Castro de Ribeiras de Lea, é unha desas que goza da viaxe sen maior preocupación, mesmo cando se presentan problemas na aterraxe. Así lles aconteceu a ela e máis á súa parella, Brais Iglesias, natural da Pastoriza, o pasado 28 de xullo cando volvían de gozar duns días de descanso na Costa Branca. Segundo a propia Paula conta, "o voo transcorreu con normalidade, non houbo nada que destacar" nesa viaxe con Ryanair que os levaba dende Alicante ata a capital galega.

"Eu pensaba que era pola néboa porque facía moi mal día", di a moza

Tocar terra en Santiago de Compostela resistiuse. O piloto tentouno unha primeira vez na que os pasaxeiros sentiron fortes turbulencias pero non o logrou. "Notamos que o avión volvía ascender e entón o piloto avisou por megafonía de que o volvería intentar en dez minutos" relata Paula, a quen lle custou comprender o que acontecía porque os avisos chegaban aos seus oídos só en inglés. "Eu pensaba que era pola néboa, porque facía moi mal día", explica Paula, quen se tomou a situación como unha anécdota e decidiu non asumir maiores preocupacións. Unha vez máis, nun segundo intento, o piloto non alcanzou a pista de aterraxe e de novo, polos altofalantes da nave soou o aviso do piloto de que non conseguía alcanzar terra.

O tempo foi pasando pero a información era inexistente, ata que dun momento para o outro chegou a noticia máis inesperada: o avión aterraría en Madrid en cuestión duns dez ou 20 minutos. "Sen previo aviso dixeron iso e a xente comezou a poñerse moi nerviosa", lembra Paula, mentres ela seguía confiando en que se trataba dunha cuestión meteorolóxica.

E case de súpeto, cunha aterraxe "un pouco forzosa", un voo con dirección á capital de Galicia remataba na capital española. Unha diferenza significativa que pasou a segundo plano cando chegou, por fin, a hora de tocar terra. "Había moitos efectivos da Garda Civil na pista e bombeiros, aí foi cando levamos a sorpresa".

"Ao parecer unha das alas do avión estaba mal e tiña unha temperatura demasiado elevada", relata

Unha vez finalizada a súa trepidante viaxe, as portas do avión abríronse para recibir a Garda Civil e un bo número de técnicos que lles comunicaron aos pasaxeiros o problema que sufría a nave e que non lles permitira chegar ao seu destino. Non era a meteoroloxía, pero si cuestión de temperatura: "Ao parecer unha das alas do avión estaba mal e tiña unha temperatura demasiado elevada", explica Paula que, acompañada da súa parella Brais, tivo que abandonar o avión e dirixirse ao mostrador da compañía aérea en busca dunha solución, pois, mais de 500 quilómetros os separaban a ambos da súa casa e case 600 do seu aeroporto de chegada, o Rosalía de Castro de Santiago de Compostela.

A viaxe fora normal, a aterraxe forzosa e o desenlace sorprendente, pero Paula e Brais descoñecían que a verdadeira aventura chegaría en cuestión de minutos. "Primeiro dixéronnos que nos poñerían un autobús pero ao chegar ao mostrador notificáronnos que non era posible", conta Paula, quen minutos máis tarde recibiu unha mensaxe no seu teléfono móbil na que Ryanair notificaba aos pasaxeiros que debían arranxarse polos seus propios medios para chegar ao seu destino, "gastando o mínimo posible", sinala Lombardía.

E se as complicacións non eran suficientes, sumábase unha incontrolable: o tempo. O reloxo non deixara de correr e xa deran as doce da noite cando a parella chairega se dispuña a buscar unha solución para chegar á súa casa. "A esas horas xa non había nada, nin autobús, nin tren. Miramos Blablacar e non saía ata as nove da mañá, ademais de partir a 30 minutos do aeroporto".

Ante as queixas dos pasaxeiros, foi entón cando Ryanair ofreceu un hotel para pasar a noite. Pero de novo, os atrancos interpúñanse: a dispoñibilidade era para 30 persoas e o avión levaba 190 pasaxeiros. "Falaban de que á mañá seguinte nos poñerían un autocar, pero tampouco eran moi claros nin o aseguraban por completo", explica esta moza castrexa que se viu asolagada pola incerteza.

A parella ten dereito a unha indemnización

"Foi entón cando decidimos amañarnos pola nosa conta e falamos con outros viaxeiros lucenses para consultar a opción dun taxi", narra Paula, quen finalmente regresou a Lugo nun taxi de oito prazas, acompañada de Brais e doutros seis galegos e compañeiros de voo aos que a aventura lles supuxo un gasto de 100 euros por persoa.

Xa na casa, a tranquilidade e a hospitalidade chegaba por fin, o obxectivo estaba conseguido. Pero agora, uns cantos días despois, a batalla é outra: reclamar e recuperar o diñeiro perdido. "Temos dereito a unha indemnización pero niso xa nin penso, pero si en que como mínimo nos reembolsen o diñeiro do taxi", confesa Paula.