A Mostra de Instrumentos de Música Tradicional: unha viaxe máis alá da música

Quen poida, non debería perder a oportunidade de emprender a viaxe que supón a Mostra de Instrumentos de Música Tradicional, que organizan a Asociación de Gaiteiras Galegas (AGG) e Xermolos dende hai xa 28 anos dentro do Festival de Pardiñas e que este ano volveu ser no marco incomparable do Campo da Feira Parga, por esas cousas do coronavirus.

A primeira viaxe é sonora. É difícil atopar un lugar onde se poidan oír as mesmas sete notas con tantas tonalidades e cores, ritmos e timbres, alturas... Son unha trintena de artesáns, e cada un deles ofrece o mellor de si.

"É unha oportunidade única para contactar con estes artesáns, para ver como vos falan, como vos miran", aseguraba o pregoeiro, Camilo Regueiro, quen botaba a vista atrás para lembrar algunhas das viaxes que foi facendo ao longo da súa vida "gaiteiril", peregrinando a un e outro obradoiro para mercar un punteiro, un ronco, un tambor, unha requinta, un cavaquinho... e para coñecer ao mestre detrás do instrumento. E para aprender, sempre para aprender algo novo.

Nunha intervención que foi unha viaxe polos seus recordos, dende os percorridos pola "erótica" para chegar á Fonsagrada ata o Dyane 6 de Santiago Caneiro, pasando polo taller do mestre Seivane, onde "cada ferramenta estaba onde lle apetecía estar", Regueiro puxo en valor o estar orgulloso da cultura á que se pertence e de respectar o "desorde" de cada quen, así como o traballo dos artesáns, "a ilusión coa que fan as cousas" e a contribución destes "ao patrimonio musical deste país".

E como proba serve esta mostra que é tamén un punto de encontro no que hai tempo para viaxar ás historias persoais e profesionais de cada un deses artesáns. Coma a do ferrolán Seran Luthier, que apostou por darlle un xiro á súa vida e centrarse na fabricación do instrumento do que se namorou, a zanfona. Esta viaxe que emprendeu hai tres anos tróuxoo agora ata Parga, a "un punto de reunión de moitos artesáns, que ten unha repercusión elevada". E non descarta repetir. Será que Pardiñas engancha.

Tamén un namoramento a primeira vista, pero co violín, foi o que sentiu o coruñés José Catoira cando viaxou ao obradoiro de Xermán Arias en Sarria. "Era esto" o que el quería facer, o que buscaba case sen sabelo. E igual de "feliz" segue máis de 20 anos despois este debutante na mostra pero "asiduo" de Pardiñas dende aos 17 anos.

De violíns tamén saben moito na asociación viguesa Galicia Fiddle, que leva unha década creando unha simbiose entre as cordas, asociadas ao clásico, os seus intérpretes e a música tradicional. Do éxito desta viaxe emprendida hai dez anos dá testemuña o disco que acaban de presentar, Acanteira, un libro-CD con 16 temas interpretados por 18 músicos dos pioneiros nos campamentos musicais que fan cada ano na illa de San Simón para impulsar "unha xeración de violinistas que toquen música popular". O balance, din, é "fantástico", tal e como como se puido comprobar onte sobre o escenario de Parga.

E na Mostra de Instrumentos ata se pode viaxar a outras épocas. Francisco Luengo creou o seu propio Ministerio do Tempo en Brión para recuperar instrumentos da música antiga -o máis "moderno" é do século XVIII- xa desaparecidos, só conservados nas pedras do Pórtico da Gloria ou do Pazo de Xelmírez. Cítolas, violas de gamba, organistrum... xurdiron reproducidos en madeira tras moito traballo previo de investigación.

Esta singular viaxe musical que é sempre a Mostra de Instrumentos de Música Tradicional completouse coa animación de Os Brigadiers e un concerto de Airiños da Freba, que clausurou esta cita pero non o programa do Festival de Pardiñas, que continúa hoxe, no mesmo escenario, coa clásica Mostra de Artesanía.