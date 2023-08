Viaxe ao pasado en tres tempos

Hai uns cantos mollos estrados no chan e catro homes, equipados con cadanseu malle, dispóñense a bater, cunha necesaria combinación de maña e de forza, no trigo caaveiro -variedade autóctona- para separar o gran da palla. Darredor, centos de ollos curiosos e de mans co móbil preparado, non perden detalle. É a Malla de Meira, a que é Festa de Interese Turístico Galego, a máis veterana de Galicia.

"Os malles son antiquísimos, primeiro de todo facíase con pedra e logo xa con eles", di Manolo Pardo, presidente da asociación Amigos da Malla que, xunto co Concello, ofrece unha viaxe no tempo con exhibicións de tres formas de executar esta tarefa tradicional.

Do manual, explica Pardo, pasouse ao motor unido por unha correa á desgranadora, que precisaba dunha terceira parte, a limpadora, para deixar o gran impoluto antes de gardalo na hucha.

Todo este equipo, propiedade da asociación dende hai máis dunha década, pertencíalle antes a Rogelio Fernández, de Furís (Castroverde), que onte acudía a Meira para ver en vivo como unhas máquinas que son "historia viva" e que el xa comprara de segunda man en Robra (Outeiro de Rei) -usounas a nivel particular tres veráns-, seguen a cumprir coa función para a que foron concibidas.

Rogelio chegou a traballar para o público, mais iso facíao cunha máquina de mallar similar á Campeva. Enganchada a un tractor, é a máis moderna das que se empregaban este domingo na Praza Maior de Meira, aínda que o medio século o supere amplamente.

Úsese un ou outro sistema, o destino da palla é sempre o mesmo, o palleiro, que ía medrando entre grolos de viño da bota, paradas técnicas, degustacións de buñuelos, un cocido para 900 persoas e a queimada como fin do labor. E tamén dunha festa na que non faltaron os xogos, as mostras de artesanía e de maquinaria e de vehículos antigos e a música, coas bandas municipal, de gaitas e de acordeóns de Meira, Nove Ferreñas, Seimeira e Leirabuxo.

"Hai moitísima xente", agradecía Manolo, contento pola boa afluencia dun público entre o que estivo o presidente da Deputación, José Tomé, xunto ao alcalde de Meira, Antonio de Dios, deputados provinciais, rexedores e edís.

Actuación da banda no Paseo Central. C. PÉREZ

Tamén foi un gusto para Amigos da Malla, que unha vez máis insistiu na necesidade de que haxa relevo xeracional para darlle continuidade á cita, ver o elevado número de voluntarios que se prestaron a axudar. "Este home e o "culmeiro" son dos primeiros da malla", aseguraba Manolo sinalando a un deles, Ramón Carballal, que, nunha pausa, agardada arrimado á ferramenta a que os traballos volvesen comezar.

"Son de Meira residente en Barcelona, pero cada ano por estas datas estou aquí, levo 31 anos sen perder unha malla", conta Ramón, responsable dunha das tarefas menos apetecibles, a de sacar a palla, que el fai de boa gana. "Esto é unha cousa que me gusta, e gústame colaborar", di un meirego "encantado" de que se manteña viva esta tradición e, sobre todo, do "bo ambiente que hai".

Un momento dos traballos na malla. C. PÉREZ

Unha sensación que comparte Marcial Pérez, que goza dunhas tarefas que "se van perdendo" e das que garda "grandes recordos", logo de vivilas, tanto el coma os seus 19 irmáns, cando eran cotiás. "Na miña casa mallábanse 150 fanegas de trigo e para nós era o máis festivo, agora todo cambiou", lembra mentres anima a un grupo de nenos a probar a darlle á manivela da limpadora.

"Buen trigo!", óese ao lado. "Y el pan estará bueno", engade un cordobés que chega dende Madrid e leva 50 anos vindo a Galicia, aínda que esta é a súa primeira vez na malla: "Me parece fenómeno que se haga, para recordar lo antiguo y para que la juventud se entere de cómo trabajaban las personas de entonces". E xusto iso é o que leva facendo a Festa da Malla de Meira en 31 edicións e así conta seguir alomenos outras tantas.