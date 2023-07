Viaxar sobre rodas: liberdade e tranquilidade

Viaxar, unha palabra ligada por completo ao verán, época na que quen máis e quen menos soña con deixar aparcado o seu traballo e desfrutar do lecer. Visitar á familia, gozar da praia, aproveitar as últimas raiolas do sol nunha terraza ou bailar nunha verbena ata ben entrada a madrugada. Os plans poden ser tantos como días ten o verán, pero boa parte da poboación decántase por un: viaxar.

E as opcións de como facelo tamén poden igualar a variedade de plans que trae consigo o verán. Coller un avión, marchar en tren, montarse nun barco, subirse nunha caravana... E precisamente as viaxes sobre rodas estanse convertendo nunha das opcións favoritas dos últimos tempos. A ausencia de horarios e limitacións propias dos establecementos hoteleiros levan os veraneantes a decantarse por levar a súa casa ás costas e organizar a viaxe sobre a marcha.

Unha viaxe que ben pode transcorrer pola Terra Chá, As Pontes ou Meira, onde a oferta de aparcamentos para autocaravanas é cada vez maior, pois xa son sete os concellos que dispoñen de áreas deste tipo. Toda esta zona, sumado á súa riqueza paisaxística e humana, ofrece boas comunicacións por estrada, que acaban levando aos viaxeiros a aparcar as súas vivendas rodantes nas nosas terras. "Llegamos aquí por casualidad, porque veníamos de A Coruña e íbamos dirección Asturias", relata Astrid, que xunto ao seu compañeiro David pasou a noite no lago das Pontes, absorta pola tranquilidade do lugar.

Este matrimonio galo, que viaxa dende La Rochelle, acumula anos de experiencia sobre a súa furgoneta camperizada da que gozan pola liberdade que lles aporta. "Lo mejor es no tener horarios, la sorpresa de ir sobre la marcha", confesa Astrid. Un sentimento que confirma a maioría dos caravanistas, que recoñecen que non hai nada como a total capacidade de decisión que ofrecen as viaxes sobre rodas.

Toño e Yolanda, actuais responsables do cámping El Mesón, acompañados de Carmen, fundadora xunto ao seu marido das instalacións. NOEMI FERNÁNDEZ

"Gestionas tú mismo tu vida y tu manera de disfrutar del viaje", sinala Víctor mentres remata de asegurar o toldo da súa caravana nunha das parcelas do cámping El Mesón, establecemento guitiricense que abre as súas portas durante os tres meses de verán para converterse na casa de centos de viaxeiros. "Por aquí ten pasado xente de todos os continentes: de América, de Australia, de Suráfrica, e sobre todo de Europa", relata Yolanda Arias, actual responsable das instalacións xunto ao seu marido, Toño, e filla de José Arias e Carmen Porto, que botaron a andar o cámping El Mesón.

Deste tipo non existe ningún outro establecemento en toda a comarca chairega, o que o converte en único, pero a iso tamén axuda a paz e a hospitalidade que se respiran no mesmo. Un ambiente no que Manuel e María Rosa levan pasado boa parte dos seus veráns. "Ya veníamos cuando lo gestionaban José y Carmen", lembran estes ferroláns que aparcan a súa caravana todo o verán no cámping El Mesón e que ademais coñecen moi ben a vida do campista.

Manuel e María Rosa acumulan máis de 50 anos viaxando por cámpings de toda España e boa parte de Europa, aos que comezaron indo coa súa tenda canadense ata que a mediados dos anos 90 mercaron a caravana que aínda conservan hoxe. Unha historia semellante á dos seus veciños de parcela, Rita e Kris, un matrimonio belga que suma tres décadas como campistas e que repiten a súa visita ás terras chairegas. "Nos gusta esta zona del interior, solemos huir de la costa", confesa Kris cun castelán impoluto que confirma as súas habituais visitas a España xunto á súa muller.

María Rosa e Manuel, xunto á súa caravana no cámping. NOEMI FERNÁNDEZ

Coma eles, Paco e Rosenda tamén viaxan en parella, pero neste caso dende Tenerife. "Pasamos seis meses en la autocaravana y uno y medio siempre lo dedicamos a Galicia", explica Rosenda, mentres Paco remata de acomodar a súa casa rodante na área de autocaravanas de Guitiriz, onde pasarán a noite logo da súa visita á Mariña Lucense e antes de partir cara a Boiro. A súa ruta confirma a asociación da comarca chairega como terreo de paso, onde as boas comunicacións por estrada xogan un papel fundamental. Pero tamén "lo verde, la gente, la comida.." son aspectos que agradan aos viaxeiros que fan unha parada na Terra Chá.

O matrimonio tinerfeño ademais de gozar da liberdade puido vivir con tranquilidade a súa estadía no aparcamento de Guitiriz, pois de momento a presenza de furgonetas e autocaravanas é tímida, tanto no municipio guitiricense como en calquera dos demais concellos dotados destas áreas: Meira, Castro de Rei —onde hai dúas—, Muras, Cospeito, As Pontes e Vilalba.

Unha realidade que contrasta coa que se vive nas estradas que atravesan a Terra Chá, onde o complexo é non compartir carril con algunha vivenda rodante. Aínda así, os precedentes indican que a afluencia de campistas mudará no vindeiro mes de agosto, sendo este o de maior afluencia de turistas na contorna, tal e como confirman dende o cámping El Mesón: "O Festival de Pardiñas —que se celebra a primeira fin de semana de agosto— é o comezo da tempada forte para nós", explica Yolanda Arias.

Área de autocaravanas de Guitiriz, na rúa do Voluntariado. NOEMI FERNÁNDEZ

Un festival e un observatorio

Á oferta de aparcadoiros para autocaravanas nos que pasar a noite en diferentes puntos da comarca chairega súmase a posibilidade de participar en actividades dirixidas a este tipo de vehículos ou compatibles cos mesmos: unha concentración de caravanas en Meira e unha observación do ceo en Muras.



Sendeirismo e turismo

O primeiro CarabanFest de Meira, organizado pola comisión de festas, comezará o 28 de xullo coa recepción das caravanas, para logo continuar o sábado 29 cunha andaina ao redor de Avelino Díaz, de cinco quilómetros, que tamén se organizará o domingo 30, nesa xornada ata o Pedregal de Irimia.Posteriormente realizarase unha visita guiada pola vila e o mosteiro cisterciense.Para participar nas actividades será necesario inscribirse no 606.99.60.80 ou no 620.98.95.50.



Vermú e comida

O sábado ademais da ruta celebrarase unha sesión vermú amenizada por Verónica Cambón á que seguirá a festa do chourizo á brasa, panceta e cervexa que terá un custo de cinco euros por persoa. A xornada pecharase cunha verbena coa mesma actuación da sesión vermú.



Astronomía

Na área de autocaravanas do Viveiró, en Muras, celebrarase o 12 e 13 de agosto unha observación astronómica dirixida a familias que poderán acampar no lugar e estarán convidadas a un almorzo por xentileza da organización. Ademais, as inscricións son gratuítas.