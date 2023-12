Viaje al olvido de las míticas discotecas

Primero fueron las salas de baile. Luego llegaron las discotecas, auténticos templos de la fiesta nocturna que acogían cada fin de semana a miles de jóvenes dispuestos a disfrutar entre luces parpadeantes y un volumen atronador. En los años 80 y 90 el boom discotequero, que marcó a varias generaciones, se apoderó de todos los rincones y entre la comarca de Terra Chá y el municipio de As Pontes llegaron a sumar más de media docena de enormes pistas de baile. Solo sobrevive una de las grandes, Hermo, en Muimenta. Del resto solo quedan ruinas y edificios tapiados, rincones llenos de polvo y paredes gastadas que si hablaran... no llegarían estas páginas, ni todo un periódico, para contar lo que vieron.

Una de las primeras, y muy famosa en la zona, fue la discoteca Deivy, situada en el sótano de la cafetería Centro de Guitiriz. Abrió sus puertas un poco antes de que el calendario saludara a los años 70 y resistió más dos décadas poniendo a bailar a cientos de jóvenes. "Non era moi grande pero estaba a tope sempre. Foi das primeiras discotecas da provincia de Lugo", recuerdan los vecinos.

Pay-Pay. C.Arias

Unos años más tarde abrieron las primeras discotecas de Vilalba, pioneras también, epicentros de los bailes y los ligues de muchos jóvenes de la comarca chairega y de otros concellos próximos. Primero se estrenó Ventoeira, en la calle Cidade de Viveiro, y unos meses después, AJM, en la Novo Cazón. Ambas abrieron sus puertas en 1976 y fueron un éxito durante años, aunque no lograron sobrevivir mucho al año 2000.

Ventoeira, que murió como Pay-Pay pero también fue algún tiempo Koke, pasó por varias manos. La puso en marcha Suso Gayoso y, entre otros, también estuvo al frente el conocido empresario Avelino Pena. Pasaban por allí cientos de personas —podía reunir a 700 con facilidad— pero los bailes se acabaron y hoy solo queda un edificio tapiado donde la maleza va ganando espacio. En 2018 se obligó al dueño del solar a colocar un muro que mejora la seguridad y deja fuera de la vista lo que ya pasó al olvido.

AJM. EP

AJM arrancó de la mano de tres socios, Pascual Rey, Antonio Lozano y el conocido como Jual Maquinaria. Tenía un aforo que rondaba las 500 personas y al principio abría todos los días. Con el tiempo fue reduciendo un horario insaciable y pasó a abrir solo los fines de semana hasta que cerró sus puertas, tan icónicas, de madera, para no volver a abrirlas. Hoy pasaría inadvertida, si no fuese por el cartel amarillo y verde en el que aún se lee su nombre.

En 1987, en Guitiriz, en la que fue la sala de fiestas del Lizarra, abrió la discoteca Xenon. "Me quedara corto, se hizo una sociedad, compramos una finca al lado para aparcamiento y se aumentó la discoteca", recuerda uno de sus dueños, Suso Pena, que reabre en su memoria las puertas de la que pasó a llamarse Display a principios de los 90. "Allí dio Inmaculated Fools un gran concierto. Habría 4.000 personas, pero lo normal eran 1.000", dice.

Discoteca Display. C.Pérez

La gigantesca fachada, hoy desconchada, invita a imaginar esos dos pisos, llenos de rincones, a rebosar de gente. "Lleva muchos años cerrada. Cuando se abrieron los pubs las discotecas decayeron. Abrían hasta más tarde y hacían lo mismo. Era una competencia desleal. Se vestían con menos gente y para mantener una discoteca hay que tener un buen fondo de armario", dice el empresario.

Otros señalan a los cambios de hábitos, las nuevas formas de divertirse, el bajón del ocio nocturno... y un boom que llegó mucho después, el de las orquestas, al que señala Juan Trastoy, de As Pontes. "Antes la gente joven no íbamos porque considerábamos que era algo de viejos, pero ahora las fiestas son una discoteca al aire libre", dice, aunque reconoce que la tendencia es volver al interior. Él sabe bien cómo funciona la noche. Trabaja en los toldos desde hace años, es el gerente de varios locales en Narón y As Pontes y su familia estuvo siempre relacionada con el ocio nocturno.

Oh! Caramba. C.Arias

Su abuelo abrió la sala de fiestas Trastoy "hace más de 50 años", en los 80 su padre "montó la Discoteca Trastoy, que fue una época Si tú quisieras, con Soto", y luego ya se quedó con el nombre con el que cerró: Oh! Caramba.

"Estuvo años cerrada, pasó por otra gerencia con José Rodríguez, Cope, y yo abrí en 1994 y hasta el 2000 y algo", recuerda, y activa la máquina del tiempo en una discoteca con tres plantas en la que "metías mínimo 1.500 personas un día normal". "Recuerdo unas Fiestas de la Luz en las que estaban anunciados Ella Baila Sola y Los Suaves, que finalmente no tocaron, y en rotación pasaron más de 4.000 personas, ¡y se cobraba entrada!", resalta.

"Había dos ambientes, con la zona de rock arriba, el Rekuncho. Eso atraía a mucha gente que no iría a una discoteca. Era algo diferente. Comprábamos todo en vinilo y la gente te pedía que les grabaras la música", recuerda. En 1998 asumió otro de los referentes de la noche en As Pontes, Caney, que también fue una época i2, y lo convirtió en O Medulio, actualmente en funcionamiento como pub tras muchos años de llenos y otros de parón —incluso hubo una época allí un bazar—. "El Caramba se empezó a abrir solo para eventos y al final se cerró", dice. Hoy es impensable volver a poner en marcha al gigante.

Marcos Peón: "Antes te venías arriba con tu canción favorita. La gente iba a las discotecas a descubrir música, no había internet"

Era otro momento, y existía otra forma de consumir la música. Así lo recuerda el Dj vilalbés Marcos Peón. "Antes te venías arriba con tu canción favorita. La gente iba a las discotecas a descubrir música, no había internet, ahora conocen más que nosotros", dice, mientras mira al pasado con nostalgia, pero sin pesimismo. "Yo tengo clarísimo que van a volver. No las moles de antes, pero sí a nivel club, a hablar de 800 o 1.000 personas".

Discoteca Troco. C. ARIAS

Entró en la Nova Troco cuando se abrió, en 1997, y se quedó hasta la despedida final, en 2015, aunque hubo cuatro años de parón en el medio. La discoteca ya existía antes, en un local más pequeño del Hotel Villamartín —se construyó en 1985 por iniciativa del empresario José Sanjurjo— y pasó a ser la sala latina de las nuevas instalaciones, que llegaron a tener hasta piscina.

"Siempre se presentó como la pista de baile más grande de Galicia", recuerda. Ahora solo hay silencio y ruinas —se pusieron detectores de movimiento tras incursiones de jóvenes y un incendio de un colchón en el interior—, pero en aquella época cuando se encendían las luces, la Nova Troco congregaba a una media de 2.000 personas en una noche normal, "5.000 en el mayor llenazo con Inna". recuerda Marcos, que habla de una discoteca que fue un referente en el ocio nocturno de la comarca chairega.

"Las macrodiscotecas siempre han estado en sitios pequeños y la mayoría han desaparecido. Cuando veo las imágenes de la Troco en la actualidad —hace poco se hizo viral un nuevo vídeo de un tiktoker que recorrió las instalaciones— se me cae el alma al suelo. Estuve allí 17 años, media vida, y si crecí algo fue gracias a ella", dice el Dj que se encarga ahora de levantar a la pista en Hermo.

"No sé cuál fue la clave para resistir, la empatía con la familia Morán, el revulsivo que le dio Plenario, porque ya era la decadencia y volvió a resurgir, el servicio de buses, que funciona genial... Hermo tiene un público muy fiel de todas las generaciones y estamos consiguiendo captar a gente muy joven", dice el vilalbés.

La discoteca Hermo fue fundada por Antonio y Perfecto Morán en el año 1975 como una sala de fiestas y evolucionó de la mano de Pilar Morán, que cogió las riendas en 1999. Veinte años después dejó de ser un negocio familiar y a día de hoy se mantiene en pie. Y lo más importante, en ella aún suena la música.