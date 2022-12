Viaje a la meca del fútbol sala

David Pena, coordinador del Concello de Begonte FS, acaba de vivir recientemente una situación "marabillosa". Y es que para un apasionado del fútbol sala poder vivir de cerca los entresijos de un club como el Inter Movistar —"un dos máis históricos e dos mellores equipos do mundo", tal y como él lo define—, es algo a lo que no se puede decir que no y que hay que exprimir al máximo. Y así lo hizo.

El comité de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le propuso participar en un programa de formación. No era la primera vez, ya que hace unos años estuvo en una concentración con las selecciones españolas sub-17 y sub-15 en una tecnificación de porteros, otra experiencia "incrible" en la que estuvo con todos los técnicos de las selecciones absolutas y de las categorías inferiores: Venancio, Fede Vidal, Mon Barreiro, Albert Canillas, Adrián Paz... "Verte alí con eles e coa roupa da selección posta xa te fai sentir diferente. Considérome un afortunado", asegura Pena.

En esta ocasión, la propuesta de la RFEF le cogió totalmente por sorpresa, ya que se trataba de estar durante una semana viviendo el día a día del Inter Movistar y el partido contra el Levante FS, el cual acabó en victoria para el cuadro madrileño. "Entrar ao pavillón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz xa che fai respirar historia do fútbol sala e cando te ves con eles, sendo seguidor dese equipo dende pequeno, a situación non pode ser máis marabillosa", asegura.

Destaca que Pato, entrenador del Inter, lo trató "como un pai" y que se afanó en darle explicaciones y que conociera todo el club

Tras conseguir organizar sus labores —agradece el apoyo y las facilidades que le dieron tanto en el Concello de Begonte, donde trabaja, como los clubs donde está y la federación gallega para que pudiera asistir—, se fue a Madrid a empaparse de fútbol sala.

"Todos se portaron moi ben comigo, pero en especial o seu adestrador, outro histórico do fútbol sala, Pato. Tratoume como un pai", asegura David, al tiempo que recuerda cómo, en los entrenamientos en pista, le explicaba las tareas antes de decírselas a los jugadores "para que as entendese e puidese sacarlles partido" o, al finalizar estos, subía con él a la sala de prensa y pasaba "hora e media" enseñándole vídeos, tareas y resolviéndole dudas.

Pena recuerda con especial cariño también que lo llevó a otro pabellón "histórico, o Caja Madrid de Alcalá de Henares, onde xogaba anteriormente o primeiro equipo do Inter Movistar" y le presentó a los técnicos del filial y presenció entrenamientos. "Ata nos sentamos nunha terraza a tomar unha Coca-Cola falando de fútbol sala como quen está cos amigos de toda a vida. É un tipo moi cercano. Abriume as portas a volver e estou seguro que o farei en breve", explica el entrenador rabadense.

Otros cometidos

David Pena es un multitarea dentro del fútbol sala chairego e incluso gallego. En el Concello de Begonte FS, además de coordinador, entrena varios equipos y se encarga de la preparación específica de todos los porteros y porteras del club, un cometido que también realiza con el equipo de Segunda División del FSF Castro y alguno de la base.

Del club begontés destaca que esta temporada cuentan en su escuela con récord de inscritos, con 85 jugadores, a los que hay que sumar tres conjuntos sénior, uno femenino y dos masculinos.

Repite experiencia como seleccionador gallego, tras dirigir a la sub-19 la temporada pasada

"Temos todas as categorías e varias con dous equipos. Estamos medrando cada ano. Somos unha pequena familia que está conseguindo grandes cousas e esa é a liña a seguir, co obxectivo de construír boas persoas e que sigan a practicar deporte durante moitos anos", explica Pena.

Como jugador forma parte del Ribeira FS de Segunda División B y ejerce de preparador de porteros del equipo juvenil de División de Honor de esta entidad.

Además, tras dirigir el año pasado a la selección gallega sub-19, esta temporada es el seleccionador autonómico sub-16 y el entrenador de porteros de todas las categorías.

Actualmente están en fase de preparación para el campeonato de España de selecciones autonómicas, cuya primera fase será del 26 al 30 de diciembre en Cataluña y en la que Galicia se medirá a Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Ceuta buscando una plaza para la fase final de mayo.