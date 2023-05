Viaje a la cuna poética de Avelino

"Emocionado" y "agradecido" por las innumerables muestras de afecto. Así se marchó Alfredo Díaz, nieto del Poeta de Meira de esta localidad a la que viajó junto a su esposa, Fabiana Peltzer, por primera vez desde Argentina para conocer sus raíces y la cuna poética de su abuelo.

"Es una mañana de emociones, de respirar el aire del abuelo y de ver el afecto que le tienen todos ustedes", decía a las puertas del colegio que lleva su nombre, parada obligada a la que la comitiva, formada por familiares e integrantes de la asociación cultural que lo recuerda e impulsa la divulgación de su figura, llegó después de visitar su casa natal en A Órrea (Riotorto) y la de A Pena, en Meira.

En el centro escolar les esperaban la jefa de estudios, Sonia Barja, y la coordinadora de la biblioteca, María Luz Iglesias, además de la gaita de Mateo Gesto Gil, un joven de once años de Riotorto que ganó hace dos el certamen de poesía que convocan en honor al Poeta de Meira.

Esta iniciativa y muchas otras que se desarrollan en el propio colegio fueron trasladas a su nieto, que se emocionó al descubrir la implicación de toda la comunidad educativa y también del instituto Pedregal de Irimia, cuyo director, Mario Outeiro, estuvo presente en la recepción.

Recepción oficial en el salón de plenos de la casa consistorial meirega. M.M.

Tras el intercambio de detalles y las múltiples fotografías para el recuerdo, se desplazaron hasta la calle que lleva el nombre de Avelino Díaz, para después visitar el monasterio de Santa María, en el que contaron con las explicaciones de la técnica de Turismo, Yoani Jartín. La jornada terminó con un acto institucional en el salón de plenos presidido por el regidor.

Antonio de Dios, que agradeció la visita, mostró el compromiso del Concello de Meira de poder avanzar en la tramitación para declarar a Avelino Díaz como hijo predilecto del municipio.

Por su parte, la presidenta de la asociación, Ermitas Rodríguez, entregó un dossier con el trabajo realizado por la entidad y pidió a su nieto que la familia se comprometa con ellos para poder sacar a la luz otro material inédito.

Lo mismo que le requirió Mero Iglesias, pendiente de publicar un disco con doce poemas musicados. "Facía unhas cancións de cuna preciosas que poderían adormentar as túas netas", le dijo a Alfredo Díaz, que no dudó en plasmar al instante su compromiso en forma de firma. "Tenéis todo mi apoyo, me habéis abierto los ojos a mi abuelo", dijo visiblemente emocionado.