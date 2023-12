Suso López debuta na escrita co seu poemario 'Non aparecen bicis'

Poemas podados e reducidos á mínima expresión. Sen números, sen estruturas marcadas. Pero cun tono que os conecta. E con fíos invisibles que saltan de páxina se o lector é capaz de unilos. Senón, permanecen independentes. Ceibes á imaxinación.

Así se podería resumir Non aparecen bicis, o debut poético do meirego Suso López, que decidiu adentrase no mundo das letras a partir de varios cursos de escritura creativa que realizou na biblioteca municipal das Pontes, onde reside, da man de Eduardo Estévez, pero tamén a través de Tecedeiras, onde completou varios obradoiros online.

"Sempre tiven inquietudes creativas. Hai anos dedicábame máis á música, agora con menos tempo teño que tirar de traballos máis solitarios", explica o autor, que defende que Eduardo "foi o máximo culpable de que teña un libro editado".

"Animoume a presentarme a certames e foi o que lle ensinou un dos textos a Paco Macías", explica, sobre como chegou ás mans do editor de Positivas un traballo que foi elaborando en gran parte durante os cursos, nos que recibiu o feedback positivo pero tamén as críticas dos seus compañeiros, que coas súas opinións levárono a reconstruir poemas para pulilos e melloralos.

"Hai unha parte moi grande deles neste libro", di agradecido, mentres o sostén e lle dá voltas, recoñecendo que aínda sofre un pouco "o síndrome do impostor" por adentrarse nun terreo descoñecido para el.

"O que me dá certa tranquilidade é que Paco Macías sen saber de quen era nin nada de min dixo que o quería editar", di Suso, que xa tivo a ocasión de presentar en público este primeiro poemario en Vila Nova de Cerveira, en Portugal, nun festival organizado pola propia editorial.

Suso López, na biblioteca municipal das Pontes. M.M.

E volverá pulsar a opinión dos lectores nas Pontes, onde ten previsto facer un acto o venres 22, ás 20.00 horas, na biblioteca Enrique Rivera Rouco. Non será o único. Tamén lle gustaría presentalo noutros pobos e, por suposto, en Meira, a súa vila natal.

Neses encontros cos lectores, Suso López explicará máis peculiaridades do poemario, titulado Non aparecen bicis polo seu gusto por elas. "Pareceume un título simpático e potente e que pode xerar un pouco de curiosidade", di, indicando que a imaxe de portada, elaborada pola ilustradora e directora de fotografía Lucía Catoira Pan, vai na mesma liña.

"Quería que fora algo simple e que non tivera nada que ver co título para xerar máis desconcerto", explica o meirego, satisfeito polo resultado final deste traballo sinóptico e de estrea.

E virán máis? Pois non o descarta. O que si ten claro é que a maneira de elaboralo será distinta. "Tratarei de que sexa o máis conceptual posible, máis pensado como un libro", di, mentres explica que a conexión entre versos pode seguir sendo "o tono, non necesariamente ten que ser a temática".

"Se consigo que salga algo interesante, publicareino, se non quedará nun caixón", engade Suso, que recoñece sentirse "máis cómodo na poesía pola súa flexibilidade", pero que tamén ten inquietude pola literatura infantil. Quen sabe se a protagonista da próxima historia será esa nena á que lle debe un arrolo.