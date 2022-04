Verbas de Muller: Seis que valen por dúas mil

No municipio de Cospeito hai máis de 2.200 veciñas, cada unha coa súa historia de vida. E dende o Concello quixeron renderlles unha homenaxe a todas, reivindicando a través de seis delas a igualdade real na sociedade. Nieves, Andrea, Zeltia, Ángela, Dolores e Soumia protagonizan a serie de microrrelatos Verbas de Muller, elaborada por Filme Fotografía e Rubén García Videógrafo polo 8-M.

A peza audiovisual proxectouse a pasada semana na casa da cultura de Feira do Monte, cita que se aproveitou non só para agradecerlles a súa colaboración, senón tamén para facer entrega dos premios doutra das convocatorias municipais polo Día Internacional da Muller, o xogo interactivo As Filloíñas da Igualdade. O acto contou coas intervencións do alcalde, Armando Castosa; a concelleira de participación cidadá, Elena Veiga, e a traballadora social de Cospeito, Ana Belén Iglesias.

Andrea Méndez. FILME FOTOGRAFÍA

Ás seis protagonistas de Verbas de Muller sepáranas 80 anos, os que van das 17 da máis nova, Andrea Méndez, aos 97 de Nieves Vázquez, mais úneas a maneira de afrontar o desafíos que a vida lles puxo diante e que elas mesmas explican nos 15 minutos que dura o documental.

Andrea estuda segundo de BAC e é unha namorada da música, unha paixón á que dá forma no conservatorio das Pontes e que tamén lle transmite aos integrantes do grupo tradicional Asubíos da Chaira de Cospeito. Diso dá conta no seu relato, no que destaca o labor da súa nai —presente no acto ao non poder acudir ela— e da súa ‘avoa’ Julia, ademais de incidir nunha mensaxe clara: "Todos somos iguais, a muller ten o mesmo poderío que ten un home".

Soumia Matahi. FILME FOTOGRAFÍA

Con só un ano máis dos que ten Andrea hoxe, Soumia Matahi deixou o seu país, Marrocos, e emigrou. O choque cultural ao chegar a Cospeito, onde leva 16 anos, foi grande: "Allí el 50 o 60% de las mujeres son amas de casa», lembra. Mais ela decidiuse a buscar traballo hai 13 anos, primeiro na gandería, «el único trabajo en el que me aceptaban con velo y sin hablar bien español", e logo no SAF, unha tarefa que a fai "muy feliz", xa que "aparte de ganar un sueldo, estoy ayudando a personas mayores". "Vale la pena luchar para mejorar el nivel de vida", asegura.

"Unha muller pode facer calquera traballo, o importante é traballar no que che gusta", asegura pola súa banda Zeltia González, socia dunha granxa de leite, que estudou unha enxeñería agrícola e apostou por quedar no rural, onde cre que "hai futuro", tanto porque lle gusta como porque lle permite "conciliar moi ben a vida laboral co coidado das miñas nenas".

Nieves Vázquez emigrou a Arxentina de moza —"aquí casabas e non eras dona de nada, por eso me fun", conta entre recordos de infancia e mocidade— e viviu alí máis de 40 anos, pero a enfermidade do seu home levouna a volver e a asentarse en Cospeito. "Eu non tiña necesidade de traballar, pero tiña a necesidade porque non valía para estar aí sentada, aínda hoxe se poidese...", di unha muller á que as circunstancias a levaron a sacar o carné de conducir con 69 anos. E hoxe segue conducindo.

Zeltia, Nieves, Josefa e Lola. C.PÉREZ

"A nosa historia non a escribimos nós, algunha vez vennos dada e temos que saber interpretala e darlle resposta", defende Dolores Gesto, Lola de Valentín, quen ingresou nunha congregación dedicada á ensinanza ata que as circunstancias a fixeron volver á casa e facerse cargo da ferretería familiar e coidar os sobriños, aos que tratou de inculcarlles que ás persoas hai que tratalas "sen distinción", sexa cal sexa o seu xénero, raza, nivel económico...

A docencia, "unha profesión bonita", marcou tamén a traxectoria de Ángela Veiga, quen fai un repaso da vida de súa nai e da propia para ver que houbo avances, pero queda que facer. "Paréceme moi mal que a igual traballo haxa distinto salario, que a muller siga discriminada polo seu traballo, iso hai que ilo superando, as mulleres somos tan válidas como os homes, estámolo demostrando", di, apuntando ao que lle gustaría ver: unha presidenta do Goberno.

Entrega de premios do concurso das Filloíñas da Igualdade. C.PÉREZ

E sobre mulleres relevantes da historia, igualdade de xénero ou a loita contra a violencia machista informaban as mensaxes ás que conducían os códigos QR das Filloíñas da Igualdade, unha sorte de busca do tesouro organizada polo Concello polo o municipio, que tiña como obxectivo localizar dez filloas ocultas e as súas respectivas frases, aproveitando así tanto para educar sobre igualdade como para dar a coñecer o concello.

Armando Castosa quixo agradecer a boa acollida e a ampla participación no xogo, destacando a implicación de colectivos como Xotramu ou dos centros educativos do municipio, o CPI Virxe do Monte e o Ceip de Muimenta.

Filloíñas da igualdade: Premios aos 23 mellores buscadores