Un recuerdo familiar y una afición forjada desde niño van a dar el salto este fin de semana para convertirse en un sueño cumplido para el guitiricense David Montero. Su "gusanillo" por el automovilismo y los rallyes, inculcado por su padre, le han llevado a ir forjando con el paso de los años amistades que le han conducido, y nunca mejor dicho, a poder vivir de lleno una competición oficial. Y lo hará desde al asiento del copiloto junto al experimentado Edgar Vigo.

Precisamente un accidente de este último en el Rally Rías Baixas, el que correrá Montero este fin de semana, unió a estos dos apasionados del motor. "Tuvo un accidente y puso a la venta unas camisetas para financiar el arreglo del coche para ir a la siguiente prueba. Yo le escribí de parte de la Peña Rally Guitiriz para ayudarlo. Él dijo que su familia era de aquí y seguimos hablando y surgió una amistad", explica David.

Edgar Vigo regresa al Gallego tras proclamarse subcampeón del European Rally Trophy

Esta relación fue dando nuevos pasos, como la organización del slalom de Guitiriz, que ya suma cuatro ediciones. "Creo que eso ayudó a que el automovilismo esté dentro del pueblo y que Guitiriz se haya volcado con nuestro proyecto. La gente respondió a tope para ayudarnos ahora. Y muchos compañeros hosteleros saben que es mi sueño y me ayudan y yo estoy muy agradecido", reconoce.

Y este nuevo proyecto no es otro que participar en la última prueba del gallego, una novedad para Montero y una especie de vuelta a los orígenes para Vigo, que lleva años compitiendo en pruebas nacionales e incluso acaba de proclamarse subcampeón del European Rally Trophy, junto a Fátima Ameneiro, su mujer.

Una vez cuadradas fechas y hecha la marca en el calendario, tocó empezar a prepararlo todo. Lo primero, conseguir un coche, y para ello alquilaron un Skoda Fabia N5 a un preparador leonés. "Lo fuimos a probar hace unos días y fue una locura. Yo nunca me había montado en un coche así. Poder hacer un debut en un coche como este, es gracias a Edgar. Estoy muy ilusionado y muy agradecido por la confianza que tiene en mí", asegura David.

Vigo y Montero presentan este viernes en Guitiriz el coche con el que correrán el Rally Rías Baixas

Pero a la ilusión se le unen muchos nervios, ya que "esto siempre lo viví desde fuera", por lo que le tocó hacer una especie de curso intensivo de copilotaje. "Estuvimos probando por carreteras de la zona, respetando las normas de circulación, para hacer notas y leerlas, cosa que no había hecho en mi vida. En esto me ayudó Fátima y también Diego Vallejo, que es el gran maestro en Galicia y al que conozco por carreras", explica sobre una experiencia que no sabe si podrá repetir, pero que "seguro" que le gustaría una vez pase este fin de semana.

Pero antes, este jueves tienen el reconocimiento de los cinco tramos del Rally Rías Baixas, a los que quieren "darles tres vueltas" para conocerlos lo mejor posible, y el viernes la presentación del coche en Guitiriz, en el Campo da Feira. "Estará rotulado con los patrocinadores. Será para que lo puedan ver y que se sientan parte de este proyecto, porque sin ellos no sería posible", concluye.