Vellas casas con futuro

Dous inmobles centenarios que viviron tempos mellores, a vella reitoral de Suegos e a casa de Lavada, en Mosteiro, recuperarán o esplendor das súas históricas pedras grazas a sendas iniciativas do Concello de Pol, unha xa en marcha e a outra como unha arela a cumprir, e canto antes mellor.

O Programa de Impulso á Rehabilitación de los Edificios Públicos para Entidades Locales (Pirep Local), promovido polo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, inclúe entre as sete axudas a proxectos concedidas na provincia unha partida de 195.054 euros para a rehabilitación da antiga casa reitoral da parroquia de Suegos, que o Concello quere converter nun centro social do que poida gozar a veciñanza.

O proxecto, moito máis cerca de ser unha realidade —os traballos de rehabilitación do inmoble deberán estar acabados no ano 2024—, contará tamén cunha achega de 40.000 euros das arcas municipais para levar a cabo unha actuación integral.

Antiga reitoral de Suegos. C.PÉREZ

A intervención prevista inclúe o apuntalamento, consolidación, reforzo e sustitución dos elementos estruturais do edificio, segundo avanzaron no seu momento dende a Subdelegación do Goberno, que tamén puntualizaba que se renovará toda a carpintaría do edificio e se acondicionará a envolvente térmica. Ademais, recuperarase a vella galería coa que conta o inmoble, onde se instalará un invernadoiro que regule a entrada de luz e de aire, incorporando tamén elementos vexetais.

"Vai ser un novo servizo para a xente, para que poidan participar en reunións sociais e culturais", asegurou o rexedor polego, Lino Rodríguez, sobre un proxecto que comezaba a fraguarse hai catro anos, cando o Concello de Pol chegaba a un acordo co Bispado de Lugo para mercar a finca do barrio de Vigo, de 9.000 metros cadrados, na que están as dúas reitorais de Suegos, a vella, agora en vías de rehabilitación, e a nova, dos anos 50 que foi teleclub e agora fai as veces de local social.

O Goberno subvenciona con preto de 200.000 euros a rehabilitación da reitoral

A idea estivo á espera ata que apareceu unha convocatoria de subvencións na que encaixaban os plans do Concello, que tiña un anteproxecto e agora está a elaborar o proxecto para restaurar o inmoble de Suegos.

Unha estratexia similar é a que prevé aplicar o goberno local coa casa de Lavada, un céntrico inmoble adquirido no ano 2021 xunto a uns 23.000 metros cadrados de solo rústico e ao redor duns 5.600 de urbano.

Casa de Lavada. C.PÉREZ

"Estamos a esperar por se se convoca algunha axuda na que encaixe o que queremos facer", avanza Rodríguez Ónega, quen no seu momento recoñecía que fixeran o "esforzo económico" de adquirirlle todo o lugar aos herdeiros —estes percibiron 150.000 euros segundo a tasación feita por un técnico—, polas moitas posibilidades que ofrecía dispoñer tanto da casa, localizada na Praza de Galicia, coma dos seus terreos.

"O prioritario é lousala, rehabilitar a cuberta e as paredes, e despois o interior xa se irá facendo pouco a pouco", explica o alcalde, ao que lle gustaría ver o inmoble convertido nun centro etnográfico, así como trasladar a el a biblioteca municipal e incluso habilitar algún local para poñelo a disposición das entidades sociais e culturais do municipio.

A vivenda da Praza de Galicia supera os 200 metros cadrados e conta cunha gran superficie de terreo

O rexedor local explica, neste sentido, que se trata dunha casa antiga de pedra que supera os 200 metros cadrados en cada andar e suma ademais un almacén duns 70 metros cadrados e outra construción anexa duns 24 metros cadrados. Conta ademais cunha finca duns 18.000 metros cadrados ao seu redor.

O centro etnográfico, defende Lino Rodríguez, permitiría recoller unha parte da historia do municipio, cun importante pasado agropecuario. "Aínda hai moitos apeiros ou ferramentas de oficios tradicionais por aí, que estaría moi ben conservar", asegura, incidindo ademais en que deste xeito se reforzaría a oferta cultural de Pol.