Vella escola do Campo da Igrexa: un maletín que garda a historia

Localización

A vella escola de Muimenta atópase no campo da antiga igrexa parroquial, xunto á LU-120 que atravesa a vila cospeitesa. A Rúa Camiño Cima de Vila desvíase da estrada principal e pasa entre a igrexa nova e a escola, situada á esquerda e cun amplo espazo onde aparcar.

Rehabilitación

O edificio foi rehabilitado grazas ao interese e á implicación da asociación de veciños de Muimenta. Os traballos foron levados a cabo por veciños de Cospeito que participaron nun obradoiro de emprego impulsado polo Concello.

Características

É un edificio de 50 metros cadrados que no seu tempo chegou a ser o acubillo de 80 alumnos, e que logo, durante máis de catro décadas, sufriu un estado de abandono e ata de ruína.

Fachada da Vella escola do Campo da Igrexa. NOEMI FERNÁNDEZ

Cunhas zocas de madeira que había que deixar na porta para non ensuciar o chan ao entrar, logo dun longo camiño a pé e cun maletín baixo o brazo, así chegaban á escola os veciños e veciñas de Muimenta que no ano 1904 estreaban o que se convertería no seu lugar de aprendizaxe. E aquelas indumentarias, que hoxe son recordos, fan da vella escola un berce de historia.

As lembranzas, que algúns teñen a sorte de ouvir dos seus antepasados, outros teñen que chegar a elas pola vista. Así acontece na escola vella de Muimenta, onde quen entra pode descubrir a través dos seus ollos as condicións nas que se daba escola no pasado, difícil de recrear por completo se faltan as vivencias.

Aínda que estea cansa de vela, sempre que paso por alí detéñome a observala

Pero en Muimenta houbo quen se encargou de transmitilas e deixar como herdanza o valor dun pobo orgulloso da súa historia. "Alí gárdanse recordos de toda a veciñanza, a mesma que se encarga da limpeza xunto co Concello", conta Irea Rodríguez, unha moza que mantén un estreito lazo coa súa terra natal, a cal considera "a miña mellor menciña".

Irea foi unha desas afortunadas que coñeceu a historia da escola vella da man do seu avó, con quen visitaba o lugar e do que gozaba sentada nun banco baixo a sombra dun carballo ou xogando nos pupitres mentres escribía con algún pizarrillo. "Aínda que estea cansa de vela, sempre que paso por alí detéñome a observala", confesa esta rapaza que garda un recordo moi especial deste edificio.

Pezas que se gardan no interior do edificio rehabilitado. NOEMI FERNÁNDEZ

Foi o día da súa inauguración tras a rehabilitación da construción (en setembro do ano 2012) cando no recordo de Irea quedou gravado o sentimento de historia que lle evoca este lugar. "Era unha nena e fixemos unha recreación na que iamos acompañados da mestra á escola", explica Irea, que ese día sentiu na súa propia pel as condicións nas que os seus avós maternos chegaban á escola.

Foi tamén a familia, a que lle fixo entender a riqueza da vila na que medrou, participando nun gran número de iniciativas, como Xotramu, e entendendo que a Muimenta fana os veciños, que forman un "pobo moi unido, sinxelo e bonito" que comparte espazos únicos como este ou o recinto feiral Manuel Vila, epicentro de moitos dos festexos.