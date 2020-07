La alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, reconoció ayer estar "contenta de haber roto o pacto" de gobierno entre el PSOE y Vilalba Aberta hace mes y medio y que considera que “foi o correcto”, pese a ser “unha decisión moi difícil de tomar”.

La regidora realizó estas declaraciones este jueves en el pleno ordinario dentro de la comparecencia sobre este tema que quedara pendiente de la sesión anterior, que fue telemático y con limitación de tiempo, a instancias de una moción del Partido Popular.

"Interpreto das súas declaracións que non é leal cos que foron compañeiros de goberno durante once meses, sobre todo nos primeiros días tras a ruptura, falando de ineficacia do equipo de goberno, dicindo que só había unha persoa que traballaba no Concello e era vostede... Resulta moi duro que un vexa confirmado que non era merecedor desa confianza que lle brindamos”, manifestó Veleiro, dirigiéndose al portavoz de Vilalba Aberta y exconcejal de turismo y comercio.

Veleiro asegura que el PSOE se veía implicado en una situación que contradecía su ideología política y que las explicaciones dadas por Renda "non foron sinceras"

La regidora recordó que ambas formaciones se unieron en julio de 2019, tras apoyar Vilalba Aberta la investidura de Veleiro, porque había una “importante coincidencia nas liñas programáticas básicas”. Sin embargo, “chegou un momento no que houbo unha situación concreta na que o PSOE se sentiu implicado e recibiu certos comentarios” por los que pidieron explicaciones a Renda.

“A resposta obtida non foi a esperada para dilucidar dúbidas e chocaban coas liñas políticas da nosa formación”, continuó la alcaldesa vilalbesa. Por ello, “ao non obter unha resposta sincera, que se axustase á realidade” se sintieron “enganados” y perdieron “a confianza”.

Además de esta situación concreta, en la que Veleiro no profundizó más, hubo, según ella, otras puntuales en las que “se falaba unha cousa es as actuacións parecía que non ían nesa liña” por lo que el trabajo se hacía “moi difícil”.

La regidora apuntó que en la "perda de confianza" también tuvieron que ver "outras situacións puntuais"

Insistió en que la decisión de revocar al edil de Vilalba Aberta de sus funciones “nada ten que ver con situacións persoais” de Renda, sino que fue porque “a nosa formación política víase implicada nunha situación que contradecía a nosa posición ideolóxica” y recordó que se propuso a la formación asamblearia continuar con el pacto de gobierno, cosa que rechazaron.

REACCIONES. Modesto Renda por su parte respondió con una breve intervención en la que manifestó que Vilalba Aberta “vai facer unha oposición rigorosa” en lo que resta de legislatura “con vistas a tecer unha alternativa”. “Negámonos a crer que só existen como opcións o que hai agora ou as dinámicas anteriores en 40 anos de goberno en maioría do PP. Seguimos crendo que existe unha alternativa e niso imos traballar”, sentenció.

El portavoz del PP, Agustín Baamonde, fue mucho más incisivo en su turno y consideró que la explicación dada por Veleiro “non é convincente” porque en la ruptura del pacto de gobierno “hai un compoñente persoal importante”. “A situación do señor Renda é a mesma hoxe, que cando firmaron o pacto e que cando o romperon”, señaló el popular, haciendo referencia a dos sentencias absolutorias a favor del edil de Vilalba Aberta en una denuncia de su expareja.

Baamonde criticó al PSOE por “antepoñer as súas ideas políticas ás dos vilalbeses” y les recordó que “o pacto que fixeron con Vilalba Aberta cambiou a situación da corporación, como a cambiou despois a súa ruptura”. “Agora gobernan en minoría”, insistió.