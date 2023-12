A Veiga: o paraíso pontés por descubrir

Localización

A Veiga exténdese dende A Cubeliña, en Pontoibo, ata o barrio pontés das Campeiras. Accédese por detrás da Rúa do Meidelo ou dende As Campeiras, pero non está sinalizado.

Curiosidades

Dende hai pouco tempo dá nome a unha asociación naturalista, O Carril da Veiga Verde, que ten como obxectivo facer actividades de divulgación e de concienciación do medio ambiente pero baixo unha perspectiva lúdica. Teresa Cabarcos é a presidenta e o biólogo pontés Roberto Hermida forma parte da directiva xunto a Ester Puentes, Raquel Fraga e Tereza Ctvrtnickova.

Fauna e flora

Din que é un lugar perfecto para divisar anfibios e outros animais e para ver flores silvestres. As grandes protagonistas son as orquídeas.

A Veiga. Roberto Hermida

É un paraíso oculto para moitos pese a estar a carón de todo. Unha especie de verxel secreto que só algúns afortunados desfrutan. Non porque ninguén máis poida acceder a el, senón porque é un gran descoñecido. E quizais esa foi e é a clave para que a Veiga das Pontes se manteña tan chea de vida pese ao paso do tempo, aínda que cada vez son máis os que sinalan a necesidade de poñela en valor e darlle a relevancia que merece.

"É o meu lugar favorito no entorno da vila das Pontes. Veño aquí desde neno, cando tiñamos unha cabana nun carballo e iamos coller cabezolos ao regato. Daquela era máis grande, perdeu un pedazo coa apertura da Rúa do Meidelo. Pero a pesar de ser un espazo de só unhas poucas hectáreas, garda unha paisaxe fermosa, un mosaico de prados e touzas húmidas, que hai unhas décadas debeu ser moi común en todo o val das Pontes, pero que case desapareceu pola explotación da mina e a entulleira", explica o biólogo pontés Roberto Hermida.

É responsable de Morcegos de Galicia, unha entidade que traballa no estudo e conservación duns animais, que como a Veiga, continúan a ser grandes descoñecidos para moitos, e un dos impulsores desa nova asociación que colle o seu nome, O Carril da Veiga Verde, para achegar a natureza e o medio ambiente a todos, sobre todo aos máis novos.

"É un espazo descoñecido e, por iso, pouco valorado. Merecería un pouco de atención, darlle o valor ambiental e patrimonial que ten, que a xente que goza da natureza poda coñecelo, ao tempo que se manteñen os seus valores naturais", defende Roberto, que fala con paixón dun lugar que esconde tesouros pero ao que hai que ir preparado. Nesta época sen botas de auga resulta complicado.

"Hai unha representación de diferentes hábitats que acollen especies moi interesantes de fauna e de flora, algunas delas ameazadas", di, e enumera "prados húmidos cheos de orquídeas, charcas que acollen unha boa diversidade de anfibios, brañas cunha variada flora arbustiva e pequenos bosqueciños de bidueiros e carballos que fan deste espazo un auténtico regalo ao lado mesmo da vila". Algún podería perder a perspectiva se non fose porque a cheminea sempre recorda onde se está.