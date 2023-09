Vecinos de As Veigas instan al Concello a mediar para no perder el viejo economato

La asociación de vecinos del Poboado das Veigas insta al Concello de As Pontes a mediar para buscar una alternativa que permita mantener abiertas las puertas del que fue el antiguo economato de Endesa y para eso solicitó ya una reunión con el gobierno local, que, previsiblemente, se celebrará el día 20.

Gadisa anunció a los trabajadores que cerrará este sábado, día 16, y que las once personas que trabajan actualmente en este supermercado serán recolocadas en el otro establecimiento que la cadena tiene en la localidad, unas instalaciones de nueva construcción que abrieron sus puertas en el año 2017.

Ante la noticia del cierre, los vecinos de As Veigas presentaron varios escritos, que no obtuvieron respuesta, y solicitaron ahora la reunión con el gobierno local para tratar de mantener abierto el supermercado.

"Si no es Gadis que sea otra superficie, pero que no se pierda el servicio", dice Pepe da Silva, el vicepresidente de la asociación de vecinos de As Veigas, una idea que también defienden desde la CIG. "Estanse perdendo servizos na localidade, iso é unha realidade", dice el responsable local, Óscar García Maseda, que muestra su preocupación porque esta medida afecte a la eventualidad "a corto ou medio prazo".

"Ese local es propiedad de Endesa y solo se puede usar como tienda de alimentación, oficinas o local social, tiene que mantenerse su estructura", dicen desde la asociación de As Veigas.

El poblado, impulsado por la empresa nacional Calvo Sotelo, se construyó entre 1945 y 1962. El antiguo economato cesó su actividad en 1999, momento en el que Endesa, titular del edificio, le ofreció el inmueble a Gadis "por un alquiler simbólico por 20 años", explican fuentes de la compañía, que indican que el contrato de alquiler venció en el año 2019 pero se prorrogó mientras se acometían las obras para reurbanizar el Poboado das Veigas.

Ahora que las obras está a punto de finalizar, Endesa ofreció a la cadena de supermercados la adquisición del inmueble. "Oficialmente no hemos tenido respuesta", dicen desde la eléctrica.

El silencio deja ver la falta de interés por la compra del inmueble y la intención de no seguir con la actividad, algo que Gadisa confirma. "El cierre es una decisión empresarial y una apuesta por otro establecimiento nuevo, mucho más moderno y amplio", dicen fuentes de la cadena empresarial.