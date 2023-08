Veciños de Pol renden aos emigrantes unha homenaxe "sentimental"

Na carballeira de Mosteiro, ao carón da estatua do emigrante de Fernando Rodríguez, foi onde o venres se reuniron unha ducia de veciños de Pol e de concellos da contorna para recibir a visita do portavoz da Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados, Xosé Lois Leirós, e amosar o seu respecto e apoio aos emigrantes da zona cunha homenaxe "sentimental e reivindicativa", tal e como sinalou un dos responsables da organización do acto, Gustavo Osorio.

Leirós foi o encargado de realizar a ofrenda floral coa que contou a cita xunto á concelleira nacionalista Blanca Fernández e aproveitou a ocasión para lembrar as iniciativas levadas a cabo polos galegos "na diáspora, a prol da organización do nacionalismo galego". Así mesmo, lamentou a falta de compromiso das institucións coa situación dos emigrantes retornados e destacou o contexto actual no que se atopa a comunidade, de onde "nos últimos oito anos emigraron máis de 200.000 mozos e mozas con preparación superior", segundo sinalou Leirós.

Unha idea previamente exposta polo escritor natural de Valonga Manuel Vázquez, quen tamén interveu no acto aludindo á "fabricación de novos emigrantes" pola ausencia de políticas comprometidas co rural e co futuro da mocidade nel. Ademais Vázquez aproveitou a súa palabra para enunciar As ausencias, do poeta polense Xesús Bermúdez Tellado.