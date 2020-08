Los vecinos de Parga retoman las movilizaciones por la apertura del consultorio

Los vecinos de la localidad guitiricense de Parga han decidido, en una asamblea abierta celebrada en el Campo da Feira, retomar, un mes después de la última protesta, las movilizaciones para reclamar la reapertura total del consultorio local ante "a falta dunha resposta oficial ás nosas propostas". Así, se ha convocado para el próximo jueves 13, a las 9.30 horas, una concentración ante este inmueble.

Ese día se hará entrega también de los escritos de reclamación dirigidos al Sergas que están cubriendo los vecinos, para dejar patentes así los problemas que se están encontrando actualmente para conseguir citas médicas en el ambulatorio de Guitiriz.

"Estamos nunha situación que xa avisabamos. Pides unha cita en Guitiriz e tarda unha semana e, encima, é para unha telefónica. É unha burla, parécenos unha merma dos nosos dereitos básicos", aseguró Afonso Losada, de la Plataforma Parganonsedivide, al tiempo que añadió que estos problemas "non se corresponden ao 100% co peche do consultorio de Parga, pero si se viron acrecentados por el".

Losada apuntó también que en las reuniones mantenidas con la gerencia del Sergas se les dijo "que non tiñan constancia de queixas ou problemas no centro médico de Guitiriz". "Fanse as reclamacións para que non teñan esa escusa para non reabrir totalmente o consultorio de Parga", dijo.

En la asamblea también se abordó la necesidad de que la oficina de Abanca abra todos los días. La entidad trasladó su propuesta de hacerlo, pero en horario reducido, de 12.15 a 14.15 horas, algo que no satisface a los vecinos de Parga. Por ello, decidieron presentar escritos individuales en la sucursal "esixindo a apertura en horario completo".