Los vecinos de Parga buscan alternativas al proyecto de Adif

La plataforma #Parganonsedivide, que se constituirá oficialmente para facilitar la realización de los trámites y gestiones derivados de la lucha vecinal contra el proyecto presentado por Adif para suprimir los pasos a nivel con la construcción de un paso subterráneo para vehículos, celebró este domingo su primera reunión, en la que se tomaron diversos acuerdos.

El primero de ellos ha sido establecer contactos con expertos en la materia para saber cuánto costaría la elaboración de un estudio, o incluso un proyecto, que plantee una alternativa seria y contratastada al plan presentado por Adif.

Los vecinos, que se han mostrado muy críticos con la postura de la alcaldía, por la que no se sienten respaldados, continúan firmes en la defensa de la única opción que ven viable, la construcción de una variante que saque la vía del pueblo para no dividirlo en dos, lo que perjudicaría no solo la convivencia en su día a día, sino la celebración de uno de sus principales recursos, la feria dominical.

Además de continuar con acciones públicas que den visibilidad a sus reivindicaciones, quieren que las entidades locales se sumen a su causa. Así, la comunidad de montes y el CIT presentarán en sus asambleas de febrero una propuesta de apoyo. La búsqueda de respaldo también incluye el envío de una carta a la Valedora do Pobo, sin descartar el llevar su causa al Parlamento de Galicia, para que este decida si se suma al rechazo al proyecto de Adif que ya validaron por unanimidad tanto el Concello de Guitiriz como la Diputación.

En una próxima reunión de la plataforma se presentará el resultado de estas y otras gestiones, como la consulta a Patrimonio del impacto que tendrá en los bienes protegidos o catalogados la construcción del túnel, ya que este discurre por debajo del actual paso a nivel, desde la Rúa Mestre Francisco hasta casi la Praza do 28.