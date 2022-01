Vecinos de Oleiros critican que llevan varios días sin teléfono ni internet

Los vecinos del barrio de Carracedo, en la parroquia vilalbesa de Oleiros, denuncian que llevan una semana sin teléfono ni internet en sus viviendas después de que se rompiera uno de los cables que da servicio no solo a este núcleo, sino también a otros cercanos.

Los afectados explican que este cable ya quedó afectado hace más de un mes por una tormenta con fuertes rachas de viento y que entonces ya se llamó al servicio técnico de Movistar para que vinieran arreglarlo, pero no apareció nadie.

"O cable quedou daquela medio caído, que ata o tuveron posto cunha escada para levantalo. Pero o día 28 pasou un camión e bateulle e aí xa rompeu", explica una de las vecinas.

Desde entonces, tanto ella como muchos otros llamaron a la compañía de telecomunicaciones. En algunos casos no llegaron ni a obtener respuestas y en otro se le comunicó que pasarían el día 30 a arreglarlo, cosa que no sucedió.

"Entendemos que son datas complicadas, pero xa van moitos días e non deixa de ser unha mangueira rota, non é máis. E xa se avisou hai semanas de que non estaba ben, que podía romper. O cable agora está tirado por un horteiro e no medio dun camiño, que ata pode ser un perigo", explican.

Insisten además en los inconvenientes que les está causando esta situación, ya que no cuentan con internet dentro de sus viviendas al no funcionar la conexión wifi, cuando "hai xente que teletraballa" o los problemas que les supone a "usuarios do servizo de teleasistencia, que vai pola liña do teléfono".