Vecinos de Noche rechazan la colocación de focos solares por su "baja eficiencia"

La asociación cultural y vecinal Nausti de la parroquia vilalbesa de Noche recoge la "indignación y malestar" de los vecinos por el anuncio del Concello de que se instalarán focos solares en 83 casas que, desde hace más de 30 años, tenían conectadas las farolas públicas a contadores particulares a cambio de no pagar la tasa de recogida de la basura.

Este intercambio, en vigencia desde 1992, obedece a una cuestión técnica, ya que entonces no se había hecho la electrificación en la parroquia. "Non había postes de cemento e nos de madeira non se podía facer", explican, añadiendo que ahora sí se cuenta con la infraestructura necesaria.

La entidad apunta también que se mantuvieron tres reuniones con la alcaldesa, Marta Rouco, y el edil de Servizos, Eduardo Vidal, para abordar este asunto -el Concello está actualizando el censo para el abono de la tasa de la basura- y "no se ha llegado a ningún acuerdo", ya que los vecinos aseguran que "tratan de imponer" la colocación de unas farolas solares que los vecinos rechazan "por su bajo rendimiento y eficacia", algo que comprobaron en luminarias de este tipo que están instaladas en otros puntos, como Sancovade.

"En los días nublados, ilumina muy poco por la noche, además de que empieza más tarde a iluminar por la noche y por la mañana se apaga antes. No estamos dispuestos a aceptar un servicio más deficitario del que ya hay", dicen.

Por ello, presentaron el pasado 31 de enero -fecha límite del periodo voluntario que abrió el Concello para que las viviendas del rural regularizaran su situación en el padrón de la basura- un escrito acompañado de unas 200 firmas -"y quedó fuera mucha gente que no pudo firmar", manifiestan- para reclamar que "se proceda al cableado del alumbrado de las farolas actuales, igual que en el 95% de las parroquias vilalbesas", algo que requeriría, según ellos, "poca inversión".

La asociación Nausti solicita también que se instale el alumbrado público en "puntos importantes" de la parroquia que actualmente no tienen, como en el entorno de la iglesia y el cementerio, el de la casa escuela, el cruce "peligroso" de la carretera que va a Casanova y el cruce del restaurante A Nova Ruta, donde hay otros dos negocios.