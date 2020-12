Veciños e familias do Ceip de Baamonde manifestánse polo posible peche do centro

Veciños e familias do Ceip de Baamonde manifestáronse polo seu rexeitamento ao posible peche do colexio. Na marcha, que partiu da igrexa parroquial ata chegar ao centro educativo percorrendo a Nacional VI, decenas de persoas vestidas de negro e con pancartas escenificaron o “enterro da ensinanza pública e da vida no rural”, como mostra de apoio a que se manteña o Ceip aberto, en lugar de destinar as súas instalacións a conservatorio profesional de música, tal e como proxecta o Concello.

No caso de levarse a cabo este extremo, os 30 alumnos do colexio de Baamonde, ao que acoden tamén pequenos de parroquias próximas, veríanse obrigados a trasladarse ao Ceip Virxe do Corpiño de Begonte.