Vecinos de Begonte se quejan por el estado por el estado del vial en varias parroquias

Decenas de vecinos de Begonte se reunieron este miércoles en la parroquia de Donalbai para manifestar su "desesperación" por el estado de la LU-P-0802, una vía de siete kilómetros de longitud que atraviesa varias parroquias de la localidad begontesa y que cuenta con infinidad de socavones que se extienden hasta otras vías secundarias de Friol, Outeiro de Rei y Guitiriz.

Tal y como aseguraron los vecinos, esta carretera "está peor agora que cando era todo terra, é unha vergonza". Y es que, tal y como indicó el alcalde de Begonte, José Ulla, la Diputación lleva más de diez años sin realizar "o acondicionamento integral que precisa para que os veciños poidan transitar por ela de forma segura e sen romper as rodas".

"Todos levamos xa varias rodas rotas nos últimos anos"

Los principales afectados son los vecinos de Donalbai, Santalla da Pena y Virís, que manifestaron la necesidad de "arranxar a calzada dunha vez e limpar as cunetas". Algunos como Emilio Veiga, natural de Donalbai, afirman que "todos levamos xa varias rodas rotas nos últimos anos e iso non nolo cubre ninguén".

Estado de la LU-P-0802 en Donalbai, en Begonte. C.F.R.

Desde ir a la farmacia, a hacer la compra o a una consulta al centro médico, los vecinos de Begonte se enfrentan cada día a "unha odisea que pon en risco a todos os que precisamos pasar por ela", sostienen los vecinos, que explican que el transporte escolar que recoge a los niños para ir a clase también se encuentra con un "panorama desolador" y que el conductor también expresó sus quejas.

Reivindicación de autoridades locales

El mandatario begontés, que estuvo acompañado del alcalde de Cospeito, Armando Castosa; el de Castro de Rei, Francisco Balado; el de Friol, José Ángel Santos, y también del portavoz del PP en la Diputación, Antonio Ameijide, explicó que el acondicionamiento de las cunetas de la vía es otro de los puntos "primordiais".

Pilar Arias, una de las afectadas, dice que el agua de la lluvia, al no filtrarse en las cunetas, "encharca o pavimento e mesmo chegou nalgunha ocasión a entrar no baixo das casas dos veciños".

"Levo cinco anos intentando reunirme con Tomé"

"Levo cinco anos intentando solicitar unha reunión co presidente da Deputación e sempre foron negativas", sostiene el regidor de Begonte, que asegura que su intención es llegar a un acuerdo con José Tomé porque "non podemos seguir deixando que o rural se quede despoboado por non tomar cartas no asunto en temas tan importantes coma este".

Autoridades y vecinos en la concentración. C.F.R.

Antonio Ameijide afirmó que "este é un problema que están a sufrir moitos outros concellos. Este ano entraron na Deputación 22 millóns de euros máis do previsto, que se ingresaron o 9 de agosto, e o noso grupo pediu que dez millóns fosen destinados a estradas, pero negáronse. Este é un problema que coñecen pero que non queren atender", sentenció el popular en su visita.

La Diputación tiene previsto actuar "próximamente" con un importe de 20.000 euros

Desde la Diputación por su parte aseguran que tienen previsto actuar con trabajos de mantenimiento y conservación en esta vía que ascienden a 20.000 euros. La previsión es comenzar cuando el tiempo mejore, en los próximos días. "Este tipo de queixas é unha práctica recorrente do PP, que utiliza filtracións de traballos que ten xa en previsión acometer a Deputación coa intención de que a mensaxe que cale é que se fan as obras porque as piden eles", dicen desde la Diputación..