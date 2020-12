Más de un centenar de vecinos de Baamonde se movilizan para rechazar el cierre del colegio

Numerosos vecinos de Baamonde, más de un centenar, se concentraron en la mañana de este domingo delante de su colegio para protestar en contra del posible cierre del centro, una propuesta que anunciaba el Concello de Begonte esta semana y que se encontró con el rechazo de familias y comunidad educativa.

Desde el Anpa y la asociación vecinal Montenegro critican que el regidor, José Ulla, no les informó de este proyecto hasta "hai tres días, cando nos convocou a unha reunión informativa e nolo dixo", al tiempo que aseguran que "non contou para nada coa nosa opinión ou co que puideramos pensar".

Desde el Concello, que ya inició los trámites con la Consellería de Educación, confían en poder unificar el Ceip de Baamonde con el Ceip Virxe do Corpiño, de Begonte, y reunir a unos 100 escolares en este último. Las instalaciones que echarían el cierre como colegio pasarían a albergar un conservatorio profesional de música gestionado por la asociación Músico Crisanto.

Esta idea no convence a los vecinos, que temen que "tan só se trate dun recorte de servicios e que, ao final, o conservatorio tampouco saia adiante", por lo que anuncian nuevas actuaciones en los próximos días "para defender o noso cole" y ya tienen en marcha una recogida de firmas.